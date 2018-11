Nye Borgerliges erhvervsklub har tætte bånd til partiet: »En interesseorganisation kan du kalde det« Nye Borgerlige har oprettet en erhvervsklub, som skal indsamle penge til partiet. Men flere skatteretseksperter vurderer, at partiet misinformerer klubbens potentielle donorer om skattereglerne.

Snehvide audier trillede langs den røde løber, da Nye Borgerlige i marts 2017 bød indenfor til et arrangement i sin nye erhvervsklub, Frihed&Velstand, i Hillerød.

De mange fremmødte erhvervsmænd – og en håndfuld kvinder – spiste pindemadder og studerede flaskerne fra vinbaren.

På scenen indledte erhvervsklubbens hovedtalere deres kamp mod regeltyranni og lav privat vækst. Erhvervsmanden Asger Aamund beskrev et Danmark med hastigt stigende velfærdsomkostninger. Serieiværksætteren Lars Tvede holdt et oplæg, som handlede om, hvilken politik der skal til, »for at vi i fremtiden kan drømme om andet end minibiler«.

Nye Borgerliges erhvervsklub havde slået sig sammen med erhvervsnetværket MeetOverCoffee, og gæsterne i luksusbilfirmaet Forza Leasings lokaler klappede begejstret og havde mulighed for at drøfte politiske emner med Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund.

Det hele begyndte i efteråret 2016.

Godt et år efter at Nye Borgerlige blev stiftet, besluttede en gruppe fra partiets inderkreds, at det nystiftede parti også skulle have tilknyttet en erhvervsklub.

De seneste år har en bred vifte af partier og kandidater oprettet nationale og lokale erhvervsforeninger, som har til formål at netværke og indsamle penge til politikernes valgkampe. Den vogn ville Nye Borgerlige med på. Men kredsen omkring partiformand Pernille Vermund tænkte tanken videre. Hvorfor ikke lave en forening, der både kunne indsamle penge og fungere som en selvstændig interesseorganisation? På den måde opstod Frihed&Velstand.

»Det var for at skabe et forum, hvor vi kunne komme i dialog med folk, som måske i første omgang synes, det var lidt voldsomt at optræde offentligt sammen med Pernille Vermund, som i store dele af medierne blev betragtet som lidt af en ultra-et-eller-andet, så ville vi skabe et forum, hvor vi havde bedre mulighed for også at forklare den anden side af vores politik – hele frihedsdagsordenen og velfærdsdagsordenen«, forklarer Lars Kaaber, der både er formand for Frihed&Velstand og pressechef for Nye Borgerlige og uddyber:

»Så kunne vi have den forening ved siden af. Som ikke var et politisk parti, men som mere skulle køre som et netværk, noget til at påvirke den offentlige mening, noget lobby og alt sådan noget. En interesseorganisation kan du kalde det«, siger Lars Kaaber.



Hemmelige vedtæger

Frihed&Velstand har afholdt mindst seks møder de seneste to år. Et personligt medlemskab koster 8.500 kroner om året, mens virksomheder skal betale 15.000 kroner for et årligt kontingent. Men så er det også fradragsberettiget for virksomhederne, lover Nye Borgerlige på sin hjemmeside.

Under et stort billede af partiformand Pernille Vermund og overskriften ’Bliv sponsor i Nye Borgerlige’ skriver partiet, at virksomheder kan blive medlem af Nye Borgerliges erhvervsklub: Frihed og Velstand.

»Det koster 15.000 kroner om året for virksomheder (fradragsberettiget)«, skriver partiet på sin hjemmeside.

Pressechef og erhvervsklubformand Lars Kaaber vil dog hverken fortælle, hvad der står i Frihed&Velstands vedtægter, eller oplyse, hvor mange virksomheder der har betalt kontingent til foreningen.

»Det vil jeg ikke. Det er det, som hele konceptet bygger på. Man bestemmer selv, i hvor stort et omfang man vil skilte med, at man er med i det. Hvis man har lyst til at være anonym og kun komme til nogle netværksmøder, så kan man også det«, siger Lars Kaaber.

Han ønsker heller ikke at oplyse, hvem der sidder i Frihed&Velstands ledelse.

»Det tror jeg ikke, du skal vide noget om«, siger han.

Selv om foreningen ifølge Kaaber skal opfattes som en selvstændig interesseorganisation, så viser det sig, at erhvervsklubben også rummer Nye Borgerliges valgfond. Hvis man eksempelvis vil overføre 15.000 kroner til Frihed&Velstand via det telefonnummer, som foreningen oplyser på sin hjemmeside, så overfører man penge til NB Valgfond.

»Frihed&Velstand har noget, der hedder Nye Borgerliges valgfond, som vi administrerer«, forklarer Lars Kaaber.

Samtidig viser det sig, at Frihed&Velstand også håndterer pengebidrag fra sponsorer til flere af Nye Borgerliges lokale spidskandidater rundtomkring i landet.

»Hvis man ikke har en partiforening, så gør Frihed&Velstand det, at den tilbyder at administrere kandidaternes valgbidrag«, siger Lars Kaaber.

Ifølge Politikens oplysninger har Frihed&Velstand også arrangeret medietræning til Nye Borgerliges kandidater, men ifølge Kaaber blev det lavet pro bono.

Vil disponere frit over penge

Hvorfor er det interessant? Det er det, fordi Nye Borgerlige har rådgivet erhvervsfolk til, at det er fradragsberettiget for virksomheder at støtte Nye Borgerliges erhvervsklub med 15.000 kroner og sammenligner klubben med en almindelig brancheforening.

Men der er kun skattefradrag for virksomhederne, hvis der ikke er tale om penge til politiske formål, og hvis det har direkte relation til virksomhedens drift. Ellers bliver det ifølge fradragsreglerne betragtet som penge, der bliver uddelt i hovedaktionærens private interesse.

Da Politiken kontakter Lars Kaaber, fastholder han i første omgang, at kontingenter til Frihed&Velstand er fradragsberettigede, da de går til foreningens drift, men han afviser ikke, at et potentielt overskud kan overføres til eksempelvis Nye Borgerlige.

»Det kan da godt være, at der kommer så mange medlemmer på et tidspunkt, at man siger, man har et overskud, som man så vil donere til Nye Borgerlige. Det står foreningen frit for at disponere, hvis den vil det«, siger Lars Kaaber og tilføjer, at der endnu ikke er blevet overført penge til partiet.