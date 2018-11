Klimabevidste? Jo da, men det skal helst ikke gå ud over vores komfort

Det kan godt være, at halvdelen af os på det seneste er blevet mere indstillede på at begrænse vores personlige CO2-aftryk, men det er – i runde tal – kun omkring en fjerdedel, der er begyndt at gøre noget ved det. Og når det kommer til de ting, der virkelig påvirker både vores livsstil og vores klimaaftryk, er viljen til handling nede under ti procent.

Det viser resultaterne af en rundspørge, udført af Megafon for Politiken.

Sat på spidsen kan man sige, at forbrugerne gør noget ved de ting, der også giver privatøkonomisk mening såsom at sænke deres energiforbrug og deres madspild. Men det kniber med at tage fat på det generelle forbrug, bilkørsel og flyrejser, selv om en enkelt lang flyrejse kan sende ens personlige CO2-udledning kraftigt i vejret.

Ifølge forbrugersociolog Bente Halkier er der ud over komforten mindst to andre forklaringer:

»Vores forbrug er en del af nogle hverdagsvaner, og vaner er svære at ændre. For det andet kan det enkelte menneske ikke løse klimaproblemerne alene, og det ved mange mennesker godt. Man kan sagtens være bekymret og handlingslammet samtidig«, siger Bente Halkier, der er professor på Københavns Universitet.

Handlingslammet

Vaner er svære at ændre, fordi de udspringer af et sammensurium af sociale relationer, forventninger og forpligtelser. De fysiske betingelser spiller også ind, påpeger Bente Halkier.

»Hvis man ser på transport, er det nemt at være hellig her i København, hvor vi har så meget offentlig transport, og hvor der er gode cykelstier og kort til alting. Det er lidt sværere langt ude på landet, hvor der simpelthen ikke er offentlig transport«, siger hun.

Trendforsker Louise Byg Kongsholm, direktør for virksomheden pej gruppen, er også inde på handlingslammelse som en del af forklaringen, fordi klimaforandringerne er uoverskuelige og måske lidt fjerne:

»Man er klar over problemet, men ved ikke, hvad man skal gribe til. Og det mest jordnære, man kan kaste sig over, er madspild. Så føler man, at man bidrager på en eller anden måde. Der er meget stor forskel på holdning og handling, når det kommer til den slags spørgsmål. Det er svært at overskue for en helt almindelig forbruger, der træffer 2.000 beslutninger dagligt – flere for kvindernes vedkommende«, siger hun.

Derfor vinder convenience, det lette og magelige, over klima. Hvis forbrugerne skal handle mere klimavenligt, skal de lokkes af gode alternativer til det klimabelastende.

Det er forklaringen på, at indsatsen mod madspild er begyndt at give resultater, mener fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Futurenavigators. Forskellige tiltag har gjort det lettere for butikkerne at komme af med varer, der har nået sidste salgsdato.

»Der er kommet nogle fantastiske apps, butikkerne har fået mulighed for at håndtere det, og vi får også rabat på de madvarer, vi så køber. Der er et kæmpe nudge – og det kan jeg ikke få øje på, når det gælder rejser. Hvordan kan man gøre det lige så attraktivt at tage på østerssafari på Fanø som at gå en pilgrimstur i Spanien? Der er brug for noget kollektiv kreativitet her, for vi kan simpelthen ikke individuelt se os ud af vores egen handlingslammelse«, siger Liselotte Lyngsø.

Nethandel vil fortsat stige

Louise Byg Kongsholm fremhæver nethandel som et godt eksempel på konflikten mellem vores magelighed og vores klimabekymring. Det er mindre klimabelastende, at en stor mængde varer leveres på én gang til en butik, hvor kunderne så køber ind, end at varerne leveres enkeltvis ude hos forbrugerne med en masse ekstra kørsel og en masse ekstra emballage til følge.



»Nethandel er blevet så stort, fordi vi gerne vil have det så let som muligt i vores liv. Og det vil fortsætte med at stige«, siger Louise Byg Kongsholm.