Samråd Fortsat politisk uro om nepotismesager i forsvarets top Enhedslisten vil samle flertal for whistleblowerordning i forsvaret uden om regeringen

Beskyldninger om nepotisme, tjenestemisbrug og inhabilitet skal under luppen på et lukket samråd i Forsvarsudvalget 28. november.

Forsvarsordfører Jeppe Jakobsen (DF) har »i lyset af den seneste tids afsløringer af sager om nepotisme og dårlig dømmekraft i forsvarets top i forbindelse med ansættelser« bedt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om at redegøre for »hvilke tiltag der vil blive gjort for at sikre imod gentagelser, samt hvilke tiltag der vil blive gjort for at genoprette tilliden til forsvarets top«.

Samrådsspørgsmålet blev stillet, før Forsvarsministeriet offentliggjorde Kammeradvokatens seneste to undersøgelser, der viser problemer hos både ministeriets departementschef og forsvarschefen med viden om og forståelsen af de generelle habilitetsregler i det offentlige.

Men medlemmerne af Forsvarsudvalget forventer også, at sagerne om departementschef Thomas Ahrenkiel og forsvarschef Bjørn Bisserup bliver gennemgået under samrådet.

DF’s, forsvarsordfører Jeppe Jakobsen, forventer klart, at samrådet »kommer hele vejen rundt i samrådet«.

Også den socialdemokratiske forsvarsordfører ser frem til flere og grundigere forklaringer. »Det, vi har set, skal bestemt tages alvorligt. Jeg forstår godt, at der er behov for at få større viden, og skal man det i personsager, så skal det foregå i et lukket samråd, ellers får man ikke noget ud af det«, siger Henrik Dam Kristensen, der fortæller, at han løbende har drøftet sagerne med forsvarsministeren.

Dansk Folkeparti har også foreslået oprettelse af en whistleblowerordning i forsvaret, der skal gøre det muligt for de ansatte at pege på problemer i systemet, uden at det skal ske til deres egne chefer med deraf følgende risiko for, at deres egen karriere bliver skadet.

Enhedslisten har tidligere foreslået noget tilsvarende, og nu vil partiet forsøge at samle et flertal uden om regeringen, så der bliver oprettet en ordning, der er uafhængig af forsvaret.

»Det giver god mening med en ordning for whistlerblowere, der er helt uafhængig af systemet«, forklarer partiets forsvarsordfører, Eva Dyrholm. Hun slår fast, at hun ikke er tryg ved, at forsvarstoppen har lovet ’bod og bedring’ efter afsløringerne.

Der er ikke udsigt til, at Enhedslisten kan samle flertal for whistleblowerordningen uden om regeringen. Jeppe Jakobsen understreger, at partierne bag forsvarsforliget skal være enige om en ordning, der kan bane vejen for mere åbenhed om fejl: »Hvis vi skal sikre, at problemet bliver løst, er det vigtigt, at vi bliver enige i forligskredsen, så et bredt flertal tager ansvar for de ordninger, der skal genoprette tilliden til forsvarets top«, siger Jeppe Jakobsen.