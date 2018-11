Bundlinjen: Det er farligt at opgive nye reformer Finansminister Kristian Jensen (V) tror ikke på store reformer, men en ny analyse fra hans ministerium viser, at de virker.

Det er næppe tilfældigt, at Finansministeriet fredag – dagen før weekendens landsmøde i Venstre – kom med en økonomisk analyse, som viste, at reformer har styrket dansk økonomi. Det er en god nyhed, der kan bruges af enhver finansminister. Den dårlige er, at finansminister Kristian Jensen (V) ikke tror, at det er politisk muligt at gå videre ad reformvejen. Det betyder, at der skal findes andre veje til vækst i dansk økonomi, og det bliver ikke let.



Det er overraskende, at Kristian Jensen helt dropper målsætningen om større reformer. De har nemlig været en succes og afgørende for den velfærd, som Danmark har opnået i dag. Den samlede virkning af reformerne fra 2006 til 2020 svarer til et løft i beskæftigelsen på 170.000 og til ca. 250.000 i 2025. I august i år satte den samlede beskæftigelse rekord med næsten 2,8 mio. Antallet af danskere på offentlig forsørgelse er faldet med 300.000 til 700.000.

Finansministeriet opregner i alt 33 reformer siden 2006, men to af dem tegner sig for to tredjedele af den samlede virkning i 2025. Det er Velfærdsaftalen fra 2006 med 105.000 og Aftalen om senere tilbagetrækning fra 2011 med 60.000. De fire skattereformer i perioden har imidlertid også bidraget med samlet 40.000 arbejdspladser. De øvrige 27 reformer har kun bidraget med netto 45.000 arbejdspladser og må være den type, som Kristian Jensen kalder små reformhåndtag. De giver beskæftigelse til politikerne på Christiansborg, men de giver ikke megen beskæftigelse ude i virksomhederne.

Leif Beck Fallesen

Finansministeriet medgiver, at der er usikkerhed om tallene. De er beregnet på ministeriets modeller, som er blevet kritiseret fra især politisk hold. Det er ikke altid, at virkeligheden opfører sig som forudsat i modellerne, og Finansministeriets – og andre - økonomer har en tilbøjelighed til at forveksle økonomi med eksakt videnskab, som kun må diskuteres af fagøkonomer. Men de faktiske tal for beskæftigelsesudviklingen fra 2006 til august i år viser, at modelberegningerne ikke har ramt helt skævt i den periode. Der er usikkerhed om tallene frem til 2015, men medmindre der kommer en regering, som ruller reformerne baglæns, så er usikkerheden overskuelig.

Velfærdsaftalen fra 2006, der hævede efterlønsalderen til 62 år og pensionsalderen, har været krumtappen i reformpolitikken. Den blev gennemført af et meget bredt flertal i Folketinget, nemlig regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Velfærdsaftalen blev i 2011 fulgt op med aftalen om senere tilbagetrækning i 2011, som fremrykkede forøgelsen af efterløns- og pensionsalderen med fem år og indførte en tre-årig efterlønsordning, og en seniorførtidspension for nedslidte.

Socialdemokratiet var ikke med, og derved forsvandt det brede politiske flertal for vidtgående reformer. Regeringen Helle Thorning-Schmidt (S) gennemførte en skattereform i 2012, som anslås at have skabt næsten 16.000 arbejdspladser i 2025. Men ellers er det påfaldende, at de 23 reformer, der er vedtaget efter skattereformen har skabt færre end 30.000 job. Når finansminister Kristian Jensen (V) siger, at der kun kan drejes på de små reformhåndtag, så er det mildest talt ingen nyhed. Det er en præcis beskrivelse af det, der er sket, siden regeringen trådte til med løfter om fortsat reformpolitik.

Med al respekt for Finansministeriets økonomiske modeller, så er ministeriets vurdering af effekten af aftalen om erhvervs- og vækstinitiativer fra 2017 ikke tillidsvækkende. Aftalens positive effekt på beskæftigelsen angives til 350 personer i både 2020 og 2025. Så stor træfsikkerhed er der ingen model i verden, der har. Det er på jævnt dansk det samme som at sige, at der er nul effekt.