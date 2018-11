Flere er blevet syge trods grundig rengøring af hotel

En grundig rengøring har tilsyneladende ikke været tilstrækkelig til at sikre gæster på Hotel Ringkjøbing mod roskildesyge.

Sidste weekend kom det frem, at 60 personer var blevet syge med opkast, diarré og feber.

Det fik hotellet til at iværksætte en omfattende rengøring. Alligevel er der kommet yderligere seks smittede til i ugens løb.

»Vi forventede, at den rengøring, der blev foretaget, havde fået bugt med smittekilden. Det viste sig ikke at være tilfældet«, siger beredskabschef Nikolas Hove, Fødevarestyrelsen.

Smittet med roskildesyge

De i alt 66 personer menes at være smittet med norovirus, også kendt som roskildesyge.

Hvordan smitten er kommet ind på hotellet, er stadig uvist.

Men da køkkenet blev lukket ned, og der i stedet er blevet hentet mad udefra, er det nærliggende at antage, at smitten ikke kommer fra fødevarer.

»Vi havde først antaget, at smitten kunne stamme fra noget mad, der var tilberedt og serveret hen over weekenden. Men i og med at nye gæster i denne uge også er blevet ramt, så må det være noget andet«, siger Nikolas Hove.

Dialog om at stadse udbruddet

Fødevarestyrelsen er nu i dialog med hotellet om, hvad man kan gøre for at standse udbruddet.

Er det forsvarligt, at hotellet holder åbent?

»Det er jo hotellets ansvar at sørge for, at deres gæster ikke bliver syge. Jeg ved, at de har lavet en grundig gennemgang og har hentet mad udefra«, siger Nikolas Hove.

Har hotellet gjort tilstrækkeligt for at inddæmme udbruddet?

»Det er noget af det, vi undersøger. Det ved vi mere om i næste uge. Det primære er nu at sørge for, at der ikke kommer flere syge«.

Norovirus viser sig ifølge beredskabschefen 24 til 36 timer efter, man har spist fødevarer, der er inficeret med virus, eller rørt ved noget, som bærer virus.

