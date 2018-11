Snapchat-skænderi endte i trusler på livet i Aalborg

Et skænderi på det sociale medie Snapchat udviklede sig lørdag til trusler på livet i det centrale Aalborg.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen.

»Lidt efter klokken 15 fik vi en anmeldelse fra en 16-årig dreng, der var blevet truet med en kniv ved et busstoppested på Bornholmsgade«.

»Det viser sig, at den forurettede og gerningsmanden for omkring tre uger siden har været oppe at skændes på Snapchat«.

»Så ser den sigtede helt tilfældigt den forurettede ved busstoppestedet og sætter en kniv op på halsen af ham. Efterfølgende stikker han af derfra«, siger vagtchefen.

På baggrund af beskrivelser af gerningsmanden og det faktum, at den forurettede og gerningsmanden kendte hinanden, fandt politiet hurtigt frem til ham.

»Vi anholder gerningsmanden på hjemmeadressen. Det viser sig at være en 15-årig dreng. Han er sigtet for trusler på livet«, siger Torben Larsen.

Den 15-årige er blevet afhørt og efterfølgende løsladt.

ritzau