Ghettoplan tvinger kommuner til at rive boliger ned

Regeringen ghettoplan tvinger boligforeninger til at rive boliger ned. Boliger, der i nogle tilfælde er postet millioner i at renovere inden for de seneste år.

Det skriver Kristeligt Dagblad baseret på en analyse fra interesseforeningen Danmarks Almene Boliger.

»Det er virkelig en dyr strategi. Men det, der er mest fortvivlende, er, at man ikke havde gjort sig den ulejlighed at høre evalueringer fra Landsbyggefondens indsatser, der løbende evaluerer, hvad der virker, og hvad der ikke virker«.

»Men politikerne besluttede bare skråsikkert, at nu river vi skidtet ned«, siger Hans Thor Andersen, forskningschef på Aalborg Universitet og til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Danmarks Almene Boligers analyse betyder de nye regler, at ni mindre omtalte ghettoområder i Holbæk, Slagelse, Esbjerg, Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens skal nedbringe andelen af lejeboliger til 40 procent.

»Der bor 16.000 mennesker i de ni områder. Vores analyse viser, at de er på ghettolisten, fordi de tilsammen har 500 for mange uden for arbejdsmarkedet og 17 for mange dømte«, siger direktør i Danmarks Almene Boliger Bent Madsen til Kristeligt Dagblad.

60 procent af boligerne skal være privatejede, ungdomsboliger eller ældreboliger.

»Vores analyse viser, at det er svært at lave ungdomsboliger, fordi mange unge flytter til større byer«.

»Ældreboliger er der heller ikke det store behov for, og private investorer har ikke interesse i at investere i områderne. Dermed peger pilen på nedrivning af hundredvis af lejligheder, der i mange tilfælde er nyrenoverede«, siger Bent Madsen.

Et af områderne, Finlandsparken i Vejle, har over de seneste 12 år brugt 433 millioner kroner på renoveringer.

»I yderste konsekvens risikerer vi at skulle sælge eller nedrive 317 nyrenoverede boliger med omkring 970 beboere«.

»Det er fuldstændig ude i hampen, og vi kan slet ikke finde nye boliger til 970 mennesker«, siger formanden for Arbejderbevægelsens Andelsboligforening i Vejle, Helge Andersen, til Kristeligt Dagblad.

Ghettoplanen blev stemt igennem af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF.

»Jeg er ked af, hvis man starter med at nævne bulldozeren. Vi har først og fremmest været interesserede i at sikre blandede boligområder«, siger SF's boligordfører Kirsten Normann Andersen til Kristeligt Dagblad.

