Mød Matilde Powers – kandidaten, der udfordrer David Trads Prisen på smøger skal op, og unge skal have ro til at vælge uddannelse uden at blive stresset. Sådan lyder to forslag fra kvinden, der vil slå debattør David Trads i kampen om et kandidatur til Folketinget for Socialdemokratiet.

Det var næppe blevet til et interview med Matilde Powers, hvis det ikke var for David Trads. Men da hun besluttede sig for at stille op mod den kendte debattør, journalist og tidligere chefredaktør som Socialdemokratiets kandidat til Folketinget for Egedal-kredsen i Nordsjælland, blev hun med et trylleslag interessant for landsdækkende medier.

For hun er en god historie: En idealistisk politiker med mindre end et års erfaring fra byrådet i Furesø Kommune går til kamp mod ham den kendte fra medierne, som mange elsker, og ligeså mange elsker at hade. Spørg bare udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der for nylig gik i verbal infight med Trads på diverse sociale medier. Tusinder læste med.

Den slags skærmydsler holder 36-årige Matilde Powers sig på afstand af, mens hun ser frem til opstillingsmødet i aften i kantinen på Lærkeskolen i Stenløse, hvor det bliver afgjort, om det bliver favoritten Trads eller outsideren Powers, der vinder retten til at stå på de stemmesedler, som borgerne i Egedal-kredsen, der dækker Furesø og Egedal Kommune, skal sætte deres kryds på ved det kommende valg, der senest skal afholdes til juni.

»Jeg ser frem til i aften og har selvfølgelig sommerfugle i maven. Min forventning er, at vi får en ordentlig tone og en god dialog, men man ved aldrig, hvad der kan se, for der har været tryk på i pressen med indlæg fra medlemmer, der ikke føler sig hørt i processen«, siger Matilde Powers.

Sagen er nemlig den, at selv om en enig bestyrelse for Socialdemokratiet i Egedal-kredsen bakker op om David Trads, så har to af partiets koryfæer, Helle Degn og Poul Nielson, offentligt støttet Matilde Powers. De to veteraner bor begge i kredsen og mener, at partiet har mere brug for et »hverdagsmenneske« i Folketinget end for en »elitær« kandidat som Trads. De ønsker, at afstemningen bliver lagt ud til alle partimedlemmer i kredsen i stedet for at lade de 19 medlemmer af kredsrepræsentantskabet alene vælge kandidaten. To-tredjedele skal være enige om én kandidat, ellers skal valget ud til urafstemning blandt alle partimedlemmer i Egedal-kredsen.

Øver sig på talen

Matilde Powers sidder i disse timer og øver sig på den ti minutter lange tale, hun skal holde i aften for at overbevise de delegerede om, at hun er den rette kandidat. Powers er uddannet sygeplejerske og har taget en kandidat i sundhedsfremme og psykologi på RUC. Hun har forsket i børnesygdomme og har i fem år hjulpet kommuner med forebyggelse af blandt andet overvægt hos børn, seksuel sundhed og trivsel. Tidligere for DGI, nu for Sex og Samfund.

»Vi har akut brug for et bedre sundhedsvæsen«, svarer Matilde Powers på spørgsmålet om, hvad hun vil ændre, hvis hun bliver valgt som kandidat og kommer i Folketinget.

Som sygeplejerske i sundhedsvæsnet og siden som medlem af byrådet i Furesø Kommune er det gået op for hende, hvor stor forskel der er på, hvilket tilbud og hvilken behandling borgerne får alt efter postnummeret. Som svært overvægtigt barn i Region Sjælland kan man komme i behandling hos læger, det kan man ikke på Fyn og i Jylland, nævner hun. Som borger i Helsingør kan du få betalt kontingentet til dine børns fritidsinteresser, det kan du ikke som borger i Herlev. På sygehusene er det ofte den enkelte overlæge og sygeplejersken på afdelingen, der definerer behandlingen, som kan være helt anderledes på nabohospitalet.

»Det er altså mærkeligt, at vi ikke kan ensarte behandlingen og hjælpen i et så lille land som Danmark. Og det undrer mig, at vi ikke deler gode erfaringer og viden på tværs, men i stedet holder fast i, hvordan vi plejer at gøre tingene«, siger Matilde Powers:

»Det er disse forskelle, som har motiveret mig til at gå ind i landspolitik. Meget kan vi ændre lokalt, men de store linjer og rammerne bliver tegnet på Christiansborg, og det vil jeg være med til. Hvis vi tager sundhedsvæsnet, så er der lagt mange opgaver ud til kommunerne, uden at de har kompetencen til at løfte dem. For eksempel inden for forebyggelse. Vi skal lægge en god plan for arbejdsdelingen mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger«, siger hun.