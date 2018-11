Højesteret udviser dansk-tuneser: Forlod kone og børn i Danmark for at kæmpe for Islamisk Stat

En dansk-tuneser med kone og barn får frataget sit danske statsborgerskab og udvises for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

Det har Højesteret mandag besluttet i en dom.

Både Retten på Frederiksberg og Østre Landsret kom frem til et andet resultat.

Den 28-åriges mor er fra Færøerne, og faren er tuneser.

Han er vokset op i Danmark, hvor han også selv har stiftet familie. Hustruen og den nu otteårige søn forlod han dog, da han rejste til Syrien - ifølge eget udsagn for at »gøre en forskel«.

Ved Østre Landsret blev han idømt fire års fængsel. Højesteret har udelukkende taget stilling til spørgsmålet om mandens danske statsborgerskab.

Manden havde både dansk og tunesisk statsborgerskab.

Islam betyder alt

Retten har kigget på, hvor stort mandens tilhørsforhold har været til henholdsvis Danmark og Tunesien.

Under sagen er det kommet frem, at han taler og læser arabisk, men har oplyst, at han kan have vanskeligt ved at forstå den tunesiske dialekt.

Han blev født på Færøerne, men kom til Danmark som treårig. I København har han gået på en muslimsk skole, og han har forklaret, at islam betyder alt for ham, og at han praktiserer islam i dagligdagen.

»Selv om tiltalte er opvokset her i landet, finder Højesteret på den anførte baggrund, at han må anses for at have en ikke uvæsentlig tilknytning til Tunesien og til tunesisk kultur og levevis«, skriver retten i dommen.

ritzau