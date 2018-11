Foghs livvagt sigtet i flere år for brud på tavshed

Politiet og anklagemyndigheden har tilsyneladende svært ved at finde ud af, hvad de skal stille op med en bog om at være livvagt for forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Gennem flere år har den tidligere PET-medarbejder Frank Martinsen været sigtet for at bryde sin tavshedspligt i ’Livvagt – mit hemmelige politiliv’, der udkom i 2014.

I bogen beskriver Frank Martinsen, hvordan han gennem fire år fulgte i hælene på statsministeren 24 timer i døgnet, når Fogh mødtes med alle fra USA’s præsident, George W. Bush, over en nær polsk ven til Sirius-patruljen i Grønland. På den baggrund blev sagen overdraget til Københavns Politi, der har sigtet Frank Martinsen for at bryde sin tavshedspligt.

»Jeg har været sigtet i to-tre år, men for nylig fik jeg en mail om, at sagen foreløbig er sat på standby. Mit gæt er, at det hænger sammen med sagen mod Jakob Scharf«, siger Frank Martinsen med henvisning til retssagen mod den tidligere PET-chef, der er tiltalt for at røbet fortroligheder i en anden bogudgivelse og riskerer op til 2 års fængsel.

Ifølge loven er anklagemyndigheden forpligtet til at behandle sager hurtigst muligt, og derfor undrer det professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard, at det ikke for længst er afgjort, om Frank Martinsen ligesom Jakob Scharf skal stilles for en dommer.

»Det virker helt besynderligt, at der efter flere år endnu ikke er truffet beslutning om tiltalespørgsmålet i en sag, som næppe kræver omfattende og vanskelig efterforskning. Alt andet lige vil belastningen ved at være inddraget i en straffesag vokse med tiden«, siger Jørn Vestergaard.

Foghs hvide underbukser

Hvis anklagemyndigheden efter halvandet år stadig ikke har afgjort, om der skal rejses tiltale, kan den sigtede indbringe sagen for domstolen. Men indtil videre tager Frank Martinsen det stille og roligt, selv om det undrer den tidligere livvagt, at man kan opretholde en sigtelse uden at foretage sig noget:

»Der er ingen statshemmeligheder i bogen, og jeg står 100 procent inde for indholdet, der tidligere har været fremme i medierne. Hvis jeg røbede alt, hvad jeg vidste, kunne jeg forstå sigtelsen«, siger Frank Martinsen, der efter sin tid som livvagt for statsministeren røg ud i et misbrug og i en periode levede som hjemløs.

PET går højt op i, at ansatte og tidligere ansatte ikke afslører arbejdsmetoder, kilder og forhold til fremmede tjenester. Dertil kommer, at ministre og andre vigtige danskere med et beskyttelsesbehov skal kunne regne med diskretion og respekt for privatlivets fred.

I bogen kan man læse om, hvordan Anders Fogh Rasmussen kommer ud af badet i et motionscenter og er ved »at krænge sine hvide underbukser på«, da en ung mand prøver at tage et billede med sin mobiltelefon.

Hvilke passager i bogen anklagemyndigheden anser for at være til skade for rigets sikkerhed og forhold til fremmede magter, er uvist. I Københavns Politi vil kommunikationsafdelingen kun oplyse, at »sagen er sendt til yderligere efterforskning, og derfor kan vi p.t. ikke sige noget om tidshorisonten« for sigtelsen.

Ud over sagerne mod Frank Martinsen og Jakob Scharf er en kriminalassistent og en drabschef meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for muligt brud på deres tavshedspligt i bøger.