Triumf for dansk hjemløselandshold i Mexico En fairplaypris og en 20. plads samlet blev resultatet for de otte danske mænd, der spillede for Danmark ved VM i Mexico.

48 hold fra hele verden har i den forløbne uge dystet om at være bedst til fodbold i Mexico City ved Homeless World Cup.

Fra Danmark deltog otte mænd, som er - eller har været - ramt af hjemløshed eller stofmisbrug. De er blevet udtaget efter en række stævner i Danmark, arrangeret af Ombold.dk, som bruger fodbold til at lave et positivt fællesskab for folk, der har været bagud på point en del af deres liv.

»Jeg er vemodig over at skulle hjem, men jeg glæder mig også rigtig meget til at se min kæreste og min datter igen«, siger Allan Sørensen, den ene af de to målmænd.

»Benene er ømme, og kroppen er brugt, men jeg er glad og stolt over hvordan det er gået. Det har været en kæmpe oplevelse«, forklarer han inden afrejsen fra Mexico.

Her i Politiken fortalte han lørdag om syv døgn som landsholdsspiller, og om hvordan fairplayprisen var et helt uventet højdepunkt, som hele holdet er meget stolte af.

Foto: Ombold.dk En souvenir med hjem fra VM i Mexico, som man aldrig vil glemme.

Siden da har danskerne vundet kvartfinalen over Norge, tabt semifinalen mod Rumænien, og dernæst tabt placeringskampen til Skotland.

Alt i alt blev det til en placering som nummer 20, altså i den bedste halvleg, og dermed fik målmanden Allan Sørensen opfyldt den ambition, han havde hjemmefra.