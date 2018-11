Københavns Politi: Bandeleder og radiovært er alvorligt såret - ikke død 31-årige Nedim Yasar blev skudt efter receptionen på en ny bog.

Den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar, der mandag aften blev skudt i København, er i kritisk tilstand.

Men han er ikke død, sådan som Politiken og flere andre har skrevet.

Oplysningen om, at han var død, kom fra chefredaktør Jørgen Ramskov fra Radio24syv, som til TV 2 Nyhederne bekræftede dødsfaldet.

Politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi oplyser dog ifølge Ritzaus Bureau, at Yassar ikke er død. Han er i kritisk tilstand, lyder det fra politiinspektøren.

31-årige Nedim Yasar havde mandag aften deltaget i en reception for sin netop udkomne bog i Københavns Nordvestkvarter. Da han forlod arrangementet ved 19.30-tiden, blev han skudt.

Københavns Politi har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.

Nedim Yasar har i samarbejde med forfatter og journalist Marie Louise Toksvig skrevet bogen 'Rødder', der handler om Yasars vej ud af bandemiljøet. Bogen er udkommet tirsdag.

I tiden op til bogudgivelsen har Nedim Yasar fortalt til flere medier, at han frygter for sit liv.

»Jeg får trusler hver eneste dag - både på Facebook og Instagram«, sagde han mandag til Jyllands-Posten.

»Det fortæller mig, at der er nogle i miljøet, som ikke vil have, at jeg fortæller om, hvordan det hele fungerer, sagde han i interviewet.

I bogen fortæller han desuden, at han i august sidste år var udsat for et drabsforsøg, da en mand iført elefanthue og skudsikker vest mødte op ved hans dør med en kniv.

»Jeg nåede at tænke 'hvad fuck er det, der står foran mig'. Men så så jeg kniven, og det gik op for mig, hvorfor han var der. Jeg skulle slås ihjel, har Nedim Yasar sagt til Ekstra Bladet om episoden.

Ud over bogprojektet har det tidligere bandemedlem og Marie Louise Toksvig været kolleger på radioprogrammet 'Politiradio' på Radio24syv.

Heri gennemgår Yasar, Toksvig og den tidligere betjent Sebastian Richelsen aktuelle politi- og retssager. Programmet bliver sendt én gang om ugen.

Yasar var for nogle år siden leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

Det var udsigten til at blive far, der fik Yasar til at bryde med banden og gå ind i et exit-program.

ritzau