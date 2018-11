Dagen efter nederlaget til David Trads øjner Mathilde Powers en ny chance for at blive valgt Matilde Powers tabte kampen mod David Trads om at blive opstillet for Socialdemokratiet i Egedel-kredsen. Men regel om ligestilling åbner for, at hun - eller en anden kvinde - kan komme på stemmesedlen alligevel. S-netværk kritiserer mangel på ligestilling, og partiledelsen svarer: Vi er stadig ikke i mål.

Med valget af David Trads er der lutter mænd opstillet for Socialdemokratiet i Nordsjælland til det kommende valg til Folketinget. Det strider imidlertid imod partiets egne love, og derfor skal partiets hovedbestyrelse vælge en syvende kandidat, som skal være en kvinde. Og nu øjner gårsdagens taber, Matilde Powers, alligevel en mulighed for at komme på stemmesedlen i storkredsen, hvor der er omkring 330.000 stemmeberettigede borgere.

»Jeg mener, at vi skal repræsentere alle grupper i befolkningen, og det gør vi ikke med seks personer af samme køn. Derfor vil jeg forsøge at blive opstillet som den syvende kandidat«, siger Matilde Powers.

36-årige Powers har i knap et år været medlem af byrådet i Furesø Kommune og forsøgte at få tilslutning til at blive Egedal-kredsens kandidat til Folketinget i stedet for favoritten David Trads, der er en kendt journalist, debattør og tidligere chefredaktør på flere aviser. Men på et opstillingsmøde i aftes på Lærkeskolen i Stenløse valgte kredsens repræsentantskab med stemmerne 16-2 at opstille Trads, der erklærede sig »utrolig stolt og ydmyg« over valget.

Fakta Seks mænd fra Nordsjælland Nordsjællands Storkreds dækker seks valgkredse. Socialdemokratiet opstiller en mand som kandidat til Folketinget i hver kreds: Henrik Møller (Helsingør), Miki Dam Larsen (Rudersdal), David Trads (Egedal), Per Frost Henriksen (Fredensborg), Rasmus Stoklund Holm-Nielsen (Frederikssund) og Nick Hækkerup (Hillerød).

Kampen mellem de to kandidater har fået en del bevågenhed i medierne, fordi flere socialdemokratiske koryfæer bosat i Egedal-kredsen, som dækker kommunerne Egedal og Furesø, offentligt støttede Matilde Powers og opfordrede til, at valget af kandidat blev sendt til urafstemning blandt partiets medlemmer i kredsen i stedet for at lade repræsentantskabet for kredsen vælge kandidaten.

30 procent kvinder

Både Helle Degn og Poul Nielson har fremhævet Matilde Powers, der har en baggrund som sygeplejerske, som et »hverdagsmenneske« og kritiseret Trads for at være »elitær«, mens formanden for Socialdemokratiet i Egedal-kredsen, Morten Thorup, har peget på, at Trads har størst opbakning, har størst erfaring med politik og er den bedste kandidat.

Valget af den sjette mand i Nordsjællands Storkreds ærgrer Katrine Skov, der er medlem af byrådet i Gladsaxe Kommune. Sammen med en partifælle stiftede hun for to år siden Helga netværket, der er opkaldt efter socialdemokraten Helga Larsen, der som en af de første kvinder blev valgt til Folketinget tilbage i 1918. Netværket arbejder for ligestilling mellem kønnene i Socialdemokratiet og har i en lukket Facebookgruppe over 400 medlemmer. Netværket arrangerer debataftener og andre arrangementer, hvor de diskuterer, hvordan ligestillingen i partiet kan øges.

»Vi har for få kvinder opstillet til det kommende valg til Folketinget. Det har jeg længe været opmærksom på, og afstemningen i aftes bestyrker det billede. På landsplan er det knap 30 procent kvinder på stemmesedlen for partiet og 70 procent mænd«, siger Katrine Skov.

Hvordan skal kønsfordelingen være, før du er tilfreds?

»Det første mål er 40 procent kvinder. Det kan vi se, at andre lande gør. I Spanien og Portugal er det faktisk ulovligt at stille med under 40 procent af det ene køn, og vi kan se, at i eksempelvis Tyskland har partier til venstre for midten succes med at få andelen af kvinder i politik op. Vi ligger også langt under lande som Norge, Sverige og Island. Det er deprimerende. Selv nede i Afrika har de i nogle lande flere kvinder på listerne. Og det er ikke altid kun, fordi mændene er dræbt i en eller anden krig«.

Men hvorfor er det vigtigste ikke kandidaternes kvalifikationer i stedet for deres køn?

»Min pointe er, at kvinderne er der, men det kan godt være, at nogle af dem ikke har de samme politiske erfaringer som mænd og derfor ikke stiller op. Men Matilde Powers blev underkendt, selv om hun både har politisk erfaring fra byrådet og har gode erfaringer fra sit arbejde, som hun kunne bruge politisk. Det bliver underkendt, når man i stedet vælger en mandlig kendis udefra«.

Det kan også være, at repræsentantskabet blot syntes, at David Trads var den bedste kandidat, uanset hvilket køn han har?

»Jo, men jeg synes ikke, de har ret. De ser ikke Matilde Powers’ kvalifikationer. Det er ærgerligt og pinligt, at vi skal ud i særforanstaltninger for at få en kvinde på listen«, siger Katrine Skov.

S: Vi arbejder målrettet

Rasmus Horn Langhoff er Socialdemokratiets ligestillingsordfører i Folketinget. Han ønsker ikke at udtale sig om organisatoriske emner i partiet, men henviser i stedet til partisekretær Jan Juul Christensen.

Jan Juul Christensen, hvordan hænger det sammen med Socialdemokratiets egen ligestillingspolitik, at nul kvinder er opstillet i Nordsjællands Storkreds til Folketinget, og det på landsplan ifølge Helga netværket er knap 30 procent af de opstillede, som er kvinder?

»Socialdemokratiet arbejder med ligestilling i vores parti, og det fremgår også af vores principprogram, at ligestilling mellem kønnene er en særlig socialdemokratisk prioritet. Jeg er derfor også glad for, at vi til kommunal- og regionsrådsvalget sidste år fik hævet antallet af valgte kvindelige kandidater. Vi er stadig ikke i mål, og vi vil arbejde målrettet frem til næste kommunalvalg med, at sikre at vores kandidatfelt afspejler vælgerne, der stemmer på os«:

»Beslutningen om, hvem der skal være folketingskandidat, bestemmes lokalt. Den lokale selvbestemmelse kan dog skabe en situation, hvor det kan forekomme, at et enkelt køn ikke er repræsenteret i en storkreds. Det er baggrunden for, at vi har indskrevet i vores love, at hovedbestyrelsen skal sikre, at begge køn er repræsenteret i hver af vores storkredse«, svarer Jan Juul Christensen.