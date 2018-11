Lederen af Loyal to Familia dømt til udvisning i Højesteret Højesteret idømmer Shuaib Khan til ubetinget udvisning af Danmark.

Lederen af banden Loyal To Familia, Shuaib Khan, er af Højesteret blevet idømt en ubetinget udvisning for at have truet en betjent i sommeren 2017. Dermed går Højesteret imod landsretten i sagen.

Et flertal i Højesteret udtalte blandt andet, at tiltalte »med sin adfærd gennem mange år havde demonstreret manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund, idet han trods tid­ligere straffe for grov personfarlig kriminalitet og advarsel om risikoen for udvisning havde fort­sat sin kriminelle adfærd og var leder af en bandegruppering, der var kendt for grov per­son­farlig kriminalitet«.

Der var ifølge Højesteret grund til at formode, at Shuaib Khan ville fortsætte sin kriminelle løbebane, hvis han ikke blev udvist. Af hensyn til den offentlige tryghed og »for at forebygge uro eller forbrydelser« var det nødvendigt at udvise ham, lød begrundelsen i Højesteret, der vurderer, at den dømte ikke er uden forudsætninger for at kunne klare sig i Pakistan.

Bandelederen får samtidig forbud mod at rejse ind i Danmark i seks år.

Kuglerne peb om ørerne

Ifølge politiet bærer Shuaib Khan et hovedansvar for, at kuglerne sidste år peb om ørerne på sagesløse borgere i en lang række skudepisoder, og i tidens løb er han blevet dømt for adskillige alvorlige forbrydelse: Vold med døden til følge, legemsangreb af særlig rå karakter, trusler mod politiet. Siden 2003 er han blevet straffet ikke færre end 13 gange. Samlet har han siddet i fængsel i 10 år.

Derfor krænkede det manges retsfølelse dybt, da først byretten og senere landsretten afviste en ubetinget udvisning af Danmark, så Shuaib Khan skal forlade landet, hvor han blev født for snart 32 år siden. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har udtalt, at Khan burde have »et kæmpe spark bagi tilbage til Pakistan«, og få retsordførere i Folketinget siger andet.

Dråben, der kan begrunde en udvisning

Så nu har landets øverste anklager, rigsadvokat Jan Reckendorff, gjort endnu et forsøg i Højesteret. Rigsadvokaten vil have domstolen til at give ham medhold i, at Khans seneste dom for trusler mod en betjent var »dråben«, der kan begrunde en egentlig udvisning.

Episoden udspillede sig på Blågårds Plads på Nørrebro i København, hvor betjente var ved at visitere en gruppe medlemmer af LTF. Om en bestemt betjent sagde Shuaib Khan ifølge anklagemyndigheden til de øvrige bandemedlemmer »husk hans ansigt«, ligesom han til betjenten selv sagde »pas på din ryg«, imens en af de tilstedeværende tog et fotografi af politiassistenten.

Shuaib Khans advokat, Michael Juul Eriksen, mindes aldrig at have oplevet, at politiet og anklagemyndigheden er gået så langt og har efterforsket så intenst for at få smidt en kriminel med fremmed statsborgerskab ud af landet. Der bliver brugt enorme ressourcer på opgaven.

Khan kom til verden i Danmark og har kun været i Pakistan få gange. I stedet har myndighederne undersøgt hans far, Wallait Khans, tilknytning til sit tidligere hjemland, som han forlod i 1970.

Siden fik det mangeårige medlem af Københavns Borgerrepræsentation syv børn, der alle er vokset op på Nørrebro. Wallait Khan har i retten forklaret om en jordlod tilhørende hans oldefar og et familiehus i den pakistanske by Mirza Tahir, der har stået ubeboet hen i 50 år.

Flertallet i Højesteret fandt, at en udvisning ikke er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.