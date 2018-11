Forlægger efter drab: »Han sad og signerede bogen og strålede virkelig« 31-årige Nedim Yasar virkede stolt og lykkelig i minutterne inden drabet på Hejrevej i København.

Forlagschef Jakob Kvist var sammen med den 31-årige Nedim Yasar blot ti minutter, før denne blev skudt ned på Hejrevej i København mandag aften.

Jakob Kvist er chef på forlaget People'sPress, og han deltog mandag aften i fejringen af bogen 'Rødder' med undertitlen 'En gangsters udvej', som er historien om Nedim Yasars liv i et kriminelt miljø.

»Det er nogle frygteligt feje mennesker, der har gjort det her. Det er ubegribeligt, at man henretter en mand for at ville have et nyt liv«, siger Jakob Kvist til eb.dk tirsdag.

Nedim Yasar var både stolt og lykkelig mandag aften.

»Han sad og signerede bogen og strålede virkelig«, siger Jakob Kvist.

»Der er ikke tale om, at han har forrådt eller stukket nogen, som det hedder i deres jargon. Han ville bare noget andet«, siger Kvist til eb.dk.

Mindst to skud affyret

En mand klædt i mørkt tøj affyrede mindst to skud mod Yasar ud for Hejrevej 42 kort efter klokken 19.30. Manden løb væk og videre ad Glentevej, oplyser politiet.

I forbindelse med efterforskningen håber Københavns Politi at få oplysninger fra vidner og andre.

Desuden har politiet rykket en såkaldt mobil politistation ud til Hejrevej. Her er mennesker, der er påvirkede af drabet, velkomne til at få en snak med nærpolitiet, skriver politiet på Twitter.

