Dansk Pen om drabet på Nedim Yasar: »Jeg håber ikke, at det lukker munden på andre forfattere« Det er farligt at være åbenmundet i visse kredse, lyder det fra organisationen Dansk Pen.

»Vi bliver nødt til at tale om, hvad det er, man som debattør ikke må sige, og hvorfor man ikke kan ytre sig«.



Sådan lyder reaktionen fra organisationen Dansk Pen i kølvandet af drabet på radiovært og tidligere bandeleder, Nedim Yasar.

Motivet for drabet på Nedim Yasar er endnu ikke fastlagt af politiet, men at en person fra den offentlige debat er blevet skudt på åben gade i Danmark, betegner Mille Rode, daglig leder af organisationen, som »højst usædvanligt«.



»Jeg håber ikke, at det lukker munden på andre forfattere, for historier som Nedim Yasars skal vi kende til. Vi skal vide, hvad han havde på hjertet. Der kommer forhåbentligt andre efter ham, som også tør stå frem - til trods for at det kan gå så galt«, siger hun.

Dansk Pen er den danske afdeling af en international organisation, som arbejder for, at alle skribenter og debattører verden over har ret til at ytre det frie ord.

Mille Rode udtrykker, at det er »ulykkeligt«, at personer fra den offentlige i Danmark har brug for politibeskyttelse.

»Det er farligt at være åbenmundet i visse kredse. Her er det politiet, der skal beskytte. Vores arbejde går på at insistere på den beskyttelse, og vi taler for, at man skal have lov til at sige det, man har på hjerte«, siger hun.