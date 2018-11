Anden halvleg: Jeg kender både den grådige længsel efter ski og den lurende angst for den dag, Det Store Liftkort rinder ud Hvad mon skilæreren laver, når han har fri? Få svar på dette og andre vigtige spørgsmål, før det er for sent.

Jeg har slet ikke tid«, sagde Oto Chmurciak, en skiinstruktør, jeg mødte i en siddelift i Obergurgl i Tyrol for 10 dage siden til sæsonåbningen.

Det underlige er, at han havde fri og slet ikke behøvede at være på bjerget. Og endnu mere underligt er det, at han stressede helt vildt.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra ’Anden halvleg’ her

Oto Chmurciak er 59 år og fra Slovakiet, søn af en ivrig kommunist og opvokset under Sovjetunionens barske overopsyn. Derfor hedder han Oto med ét og ikke to t’er, som det er skik i det dekadente vest.

Oto har i 30 år ernæret sin familie ved at køre rundt med kapitalisternes møgunger i en slange efter sig i Alperne. Hans hemmelige våben er, at han kan tale russisk med gæsterne, så noget godt kom der ud af socialismen.

Nu kan hans to børn ernære sig selv, men Oto kan ikke stoppe.

Hvert år køber han pligtskyldigt sæsonkort til en hel delstat i Østrig, i år Tyrol med 90 skisportssteder, og så gælder det ellers om at få stået igennem på hver eneste pist i hvert eneste område. Kun afbrudt af, at han underviser lidt for at få budgettet til at strække.

»Jeg har måske 2-3 år igen, så kan min krop ikke mere. Så det er om at få det gjort«, forklarer Oto mig.



Jeg kender selvfølgelig godt fornemmelsen. Både den grådige længsel efter ski og den lurende angst for den dag, Det Store Liftkort rinder ud, og det for alvor går ned ad bakke.



Det smukke ved tidsspilde

Jeg er tre år yngre end Oto, og jeg havde faktisk håbet på en dag at blive rolig og afklaret.

Jeg troede, at man med tiden ville blive mæt. På oplevelser, på skipister. At man en skønne aften ville læne sig tilbage i otiumstolen, fattet og rolig, omgivet af familien, mens man mildt kigger ud over flokken og siger: Nok kan være nok. Nu må nye kræfter til.

Men jeg begynder at forstå, at det er mere end svært at stoppe, mens legen er god.

Det kan på afstand virke, som om ens syge ven eller slægtning har så lidt liv og så lidt livskvalitet tilbage, at det må være tid til næste tilstandsform. Men sådan er det ikke.

Det er i vores grundnatur at være grådige, utaknemmelige og krævende ud over enhver god opførsels grænser. Selv hvis vi ikke længere kan tænke, spise eller tale, så klamrer vi os til livet, varmen, de andre. Sådan er det at være menneske.



For en måned siden besøgte jeg min ven i hans hus i Rønne, kort inden han døde. Han var allerede på vej væk åndeligt og fysisk, mens vi hørte James Taylor på en bluetooth-højttaler. Katten lå i en solstråle ved siden af hospitalssengen, og hans seje kone sørgede for pude i ryggen og opmuntrende småsnakken.

»The secret of life is enjoying the passage of time«, synger James Taylor i en af mine yndlingssange.

Og det er lige så skingrende ubegavet indlysende, som det er sandt.

For uanset hvor meget vi farer rundt og prøver at leve omnipotent og globalt, så ender det hele jo alligevel med noget frygteligt banalt. Livet er bare noget, vi lejer.

Hvillket dog ikke forhindrer os i at blive ved med at plage.