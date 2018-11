Finansloven kan være på trapperne: Her er de centrale knaster Finanslovsforhandlingerne er i sin sidste fase, og især fylder udlændingeområdet en del.

Ordet ’midlertidigt’ er blevet et buzzword i de finanslovsforhandlinger, der ifølge kilder tæt på forløbet er i sin sidste fase.

Allerede sidste år, hvor der var noget mere dramatik omkring finansloven, krævede Dansk Folkeparti et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, der går ud på, at flygtninge kun skal være midlertidigt i Danmark. De skal ikke integreres, men i stedet forberedes på at blive sendt retur til deres hjemland.

Dengang blev paradigmeskiftet ikke til noget, men i år er regeringen særdeles venligt stemt. I sin landsmødetale i weekenden sagde Lars Løkke Rasmussen (V) selv, at det er »det moralsk rigtige« at bede familier rejse hjem igen.

Her følger et overblik over elementer, der kan komme i spil, hvis ordet midlertidigt skal blive en realitet:



Hvor længe er midlertidighed?

Som udgangspunkt skal flygtninge lige som andre udlændinge have haft lovligt ophold i Danmark i otte år, før deres midlertidige opholdstilladelse kan blive permanent – hvis man opfylder en række supplerende betingelser, kan man nøjes med fire år.

DF har dog stillet spørgsmålstegn ved, om flygtninge kan fratages muligheden for at overgå til permanent opholdstilladelse efter en årrække.

Partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, forklarede tirsdag til Kristeligt Dagblad, at hans parti i forhandlingerne netop har spurgt ind til mulighederne for at stramme op på reglerne for permanent ophold, men fået at vide af regeringen, at det kan man ikke.

I samme avis forklarer den konservative udlændingeordfører, Naser Khader, imidlertid, at netop det er de konservatives ønske.

»Jeg mener, at vi skal sørge for, at flygtninge er her midlertidigt. De Konservatives standpunkt er derfor, at man som flygtning som udgangspunkt ikke skal have mulighed for permanent opholdstilladelse«, lød det tirsdag fra Khader.

FN-erklæringen

Undervejs i forhandlingerne er dukket en anden knast op. Nemlig FN-erklæringen Global Compact for Migration, som regeringen efter planen skal underskrive i Marokko i december.

Erklæringen går ifølge Dansk Folkeparti alt for langt i forhold til at tale for migranters muligheder. Støttepartiet frygter, at Danmark ved en underskrivelse vil forpligte sig til at tage imod flere lovlige migranter. Det afviser regeringen dog og henviser til, at erklæringen ikke er juridisk forpligtende for landene.

Det har dog ikke overbevist DF om erklæringens fortræffeligheder, og spørgsmålet er, om DF får held til helt at undgå dansk underskrivelse – eller at Danmark alternativt skal tage en række forbehold.

Sagen er heller ikke blevet nemmere for regeringen af, at de konservative offentligt har bakket op om DF’s kritik af erklæringen. Den konservative udlændingeordfører, Naser Khader, har ligefrem sagt, at han frygter, at erklæringen vil undergrave dansk udlændingepolitik.

»Jeg synes, der er for meget shishkebab og hummus i det her«, som han forklarede til Politiken.

Loft over familiesammenføringer

Et loft over familiesammenføringer har længe været en diskussion i dansk politik og således også i finanslovsforhandlingerne.

Den tyske regering har indført et loft over, hvor mange familiesammenføringer der hver måned maksimalt må være til personer bosiddende i Tyskland, og en lignende model er på Dansk Folkepartis ønskeliste.