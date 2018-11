Læs den her: Whistleblower offentliggør dele af sin omstridte fortrolighedsaftale

Whistleblower Howard Wilkinson og hans advokat Stephen M. Kohn har nu offentliggjort dele af den fortrolighedsaftale, Wilkinson underskrev, da han fratrådte sin stilling i Danske Banks estiske filial.

Der står blandt andet:

»Arbejdstager påtager sig på ubestemt tid at holde arbejdsgivers bankvirksomhed, forretning og forretningshemmeligheder fortrolige … Dette omfatter, men begrænser sig ikke til ’Forretningshemmeligheder’ og ’Bankhemmelighed’, som de er defineret i Ansættelseskontrakten, såvel som enhver oplysning om, hvordan Danske Bank driver sin forretning i Baltikum. Fortrolighedspligten gælder også oplysninger vedrørende ethvert selskab, som tilhører arbejdsgivers koncern, eller enhver af arbejdsgivers kunder eller forretningspartnere«.

»Arbejdstager og arbejdsgiver forpligter sig derfor til at være loyale over for hinanden og inden for rimelighedens grænser handle i hinandens interesse. Arbejdstager og arbejdsgiver forpligter sig ikke mindst til ikke at delagtiggøre nogen tredjepart i denne aftale«.

Aftalen har været omstridt, siden whistlebloweren i en høring på Christiansborg mandag hævdede, at den stod i vejen for, at man nogensinde ville komme til bunds i sagen.

Danske Banks midlertidige direktør, Jesper Nielsen, har dog afvist, at der skulle være noget i aftalen, der nogensinde har afholdt whistlebloweren fra at gå til politi og myndigheder med, hvad han vidste.

Den udlægning er whistleblowerens advokat, Stephen M. Kohn uenig i.

»Danske Banks beskrivelse af fortrolighedsaftalen har ikke været nøjagtig. Aftalen pålagde whistlebloweren total tavshedspligt. Denne type aftaler har en alvorlig afskrækkende virkning på arbejdstagere. De vænnes til at dække over uregelmæssigheder«, udtaler han i pressemeddelelsen.

Advokaten, der er kendt for at hive store erstatninger hjem til whistleblowere, mener, at den slags fortrolighedsaftaler, som Wilkinson har underskrevet, bør forbydes i EU.

Howard Wilkinson var frem til år 2014 ansat i Danske banks estiske filial. Fire gange gjorde han bankens ledelse opmærksom på mistænkelige forhold i banken - de forhold, der senere blev til Danske Banks hvidvaskskandale, hvor op mod 1.5000 milliarder mistænkes at være blevet hvidvasket.

Ifølge Howard Wilkinson fik han 20.000 euro for at underskrive aftalen, og han hævder, at den var et forsøg på at lukke munden på ham, da han truede banken med at gå til de estiske myndigheder med sin mistanke om hvidvask i filialen.

Danske Bank afviser, at aftalen var et forsøg på at få whistlebloweren til at tie.