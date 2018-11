Politiet kendte ikke til eksbandeleders bogarrangement Nedim Yasar frygtede ikke for sin sikkerhed den aften, han blev slået ihjel, fortæller journalist. Politiet havde heller ikke hørt om »aktuelle trusler«.

Ingen betjente var til stede, da radiovært, mentor og tidligere bandeleder Nedim Yasar i mandags holdt reception i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog ’Rødder – En gangsters udvej’.



Årsagen var ikke, at politiet havde overvejet situationen og til sidst fundet det unødvendigt. Nej, politiet kendte end ikke til arrangementet. Det oplyser Københavns Politi, der i en mail til Politiken forklarer, at der heller ikke havde været nogen dialog med arrangørerne op til bogreceptionen.

Blå bog Nedim Yasar Nedim Yasar voksede op i betonblokkene på den københavnske Vestegn i 1990’erne og blev leder af den i dag nedlagte bande Los Guerreros. Indtil han gik i exitprogram levede han af afpresning, svindel og salg af hash med base i Ballerup. Han opbyggede et ry i de kriminelle netværk i og uden for fængslerne. I bogen ’Rødder – En gangsters udvej’ fortæller journalist Marie Louise Toksvig om Nedim Yasars gangsterliv, de uskrevne regler i bandemiljøet og hans endelige vej ud af kriminalitet og bandeliv.

Da den 31-årige Nedim Yasar efterfølgende satte sig ud i sin bil, blev han skudt ned. Skuddene i det københavnske nordvestkvarter var dræbende. På baggrund af vidneforklaringer er myndighederne sikre på, at det var en gerningsmand i mørkt tøj, der kom og forsvandt til fods ad Glentevej, som førte våbnet. Men politiet efterlyser stadig tips fra borgere, der kan bringe myndighederne blot lidt tættere på, hvorfor manden mente, at Nedim Yasar skulle dø.

Nedim Yasar var kendt for at dele ud af sin viden om bandemiljøet, som han i 2012 valgte at forlade, da han gik i et exitprogram. Siden har han flere gange i offentligheden fortalt om, at han frygtede for sin sikkerhed. Som da han i en TV 2-dokumenter, der blev sendt tidligere år, forklarede:



»Ud fra de trusler, jeg har fået, så er jeg 99 procent sikker på, at det ikke er klogt for mig at gå en tur inde på Nørrebro alene om aftenen i bandeområder«.

Dog vurderede politiet ikke, at der forud for udgivelsen af ’Rødder – En gangsters udvej’ var »aktuelle trusler mod den afdøde«, oplyser Københavns Politi. Journalisten Marie Louise Toksvig, der har skrevet bogen, tænkte det samme, da hun mandag aften tog til bogreceptionen. Og Nedim Yasar havde samme vurdering, beretter journalisten.





»Han var ikke bange. Han gav ikke udtryk for, at der var nogen risiko, og det er alt andet lige ham, der kender miljøet bedst. Havde vi haft et strejf af en mistanke om, at han var i fare, så havde vi spurgt politiet til råds eller valgt ikke at være der«, siger Marie Louise Toksvig, der understreger, at man »ikke kan bebrejde politiet noget«.

»Man kan godt male Nedim op i en hverdag, hvor han var konstant truet, men det var han ikke. Han levede som en almindelig borger, deltog i debatter og prøvede at passe sin træning, skole og et normalt liv med sin kæreste. Han levede ikke truet og i skjul«, siger Marie Louise Toksvig.

Vil se på sikkerheden

Nedim Yasar blev skudt to gange gennem sideruden på den grå Citröen på Hejrevej, som han omkring klokken 19.30 satte sig ind i.

Michael Green, talsmand for TBM Scandinavia, en forening for tidligere bandemedlemmer, kalder drabet for »dybt tragisk«.

»Nedim Yasar var en offentlig person. Selvfølgelig skal man have lov til at sige sin mening og have sine holdninger, men han har sagt nogle ting, som måske har virket provokerende på bander. Når han var truet i forvejen, så er det også mærkeligt, at der ikke har været mere sikkerhed på«, mener Michael Green, som var i rockermiljøet igennem mange år, indtil han i 2009 forlod det.

Drabet har fået flere politikere til at varsle, at der nu skal ses på sikkerheden for eksbandemedlemmer.



»Vi bliver nødt til at kigge på, om vores exitprogrammer er gode nok«, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erklæret, mens det på Twitter lyder fra justitsminister Søren Pape Poulsen:

»Det siger sig selv, at denne frygtelige tragedie rejser spørgsmål ved, om vi som samfund har den rette beskyttelse af de mennesker, der ønsker at træde ud af skyggesiden og tilbage ind i samfundet«.