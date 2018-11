Spidskandidat vil markedsføre Venstre som Danmarks mest proeuropæiske parti - men anerkender, at det er et relativt begreb Venstres spidskandidat til europaparlamentsvalget, Morten Løkkegaard, vil overbevise vælgerne om, at Venstre er Danmarks mest proeuropæiske parti, men vil ikke sammenligne Venstres EU-position med andre partier.

Venstres EU-spidskandidat, Morten Løkkegaard, har en plan. Han skal på landevejen for at fortælle så mange som muligt, »at Venstre er Danmarks mest proeuropæiske parti,« og at det har det »sådan set altid været«.

Det fortalte han søndag til TV 2, efter han på partiets landsmøde var blevet valgt som spidskandidat til europaparlamentsvalget.

Men Morten Løkkegaard vil ikke sammenligne Venstres EU-position med andre partier, lader han forstå, da Politiken interviewer han for at blive klogere på, hvad det vil sige at være mest proeuropæisk.

Hvor er I mere proeuropæiske end Radikale Venstre f.eks.?



»Det ved jeg ikke. Jeg har ikke sagt, vi er mere proeuropæiske end dem, jeg har bare sagt, vi er det mest proeuropæiske parti«.

Hvis man er det mest proeuropæiske parti, er man vel også mere proeuropæisk end andre?

»Jo, jo. Men jeg har ikke nævnt de radikale med ét ord«.

Nej, det er bare et eksempel på et andet parti, der promoverer sig på den europæiske dagsorden ...

»Jeg har sagt, at jeg opfatter og gerne vil have, at folk opfatter, at vi er det mest proeuropæiske parti i Danmark. Og det vil jeg gerne forklare. Men jeg gør det ikke i kontekst af de radikale. Årsagen til, at vi er det mest proeuropæiske parti, er, at hvis du kigger historisk på det og helt frem til nu, har vi alle dage bekendt kulør. Vi har fra starten sagt, at forudsætningen for dansk fred, velfærd og velstand er, at vi deltager aktivt i det europæiske samarbejde. Det kan du ikke sige om noget andet dansk parti«.

Kun tonen har ændret sig

I har jo haft lidt skiftende engagement i projektet. Det gav forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen blandt andet udtryk for, da han i maj sagde: »I Venstre har vi været gennem forskellige faser i vores EU-engagement. Fra det store historiske ’vi skal være med i det’ og så over i den lidt mere trivielle fase (...) Her tror jeg, at vi har været for slemme til at have de negative øjne på hele tiden i en tro på, at det var det, der var politisk genklang for i befolkningen«. Hvorfor er det så vigtigt for dig at fortælle folk, at I er det mest proeuropæiske parti og altid har været det?

»Det er klart, at hvis man som parti har haft skiftende tonefald, må man også justere undervejs. I øjeblikket er der en situation, hvor vi står i det her berømte vadested: Hvor Europa skal blæse hen efter Brexit og de forskellige trusselsbilleder, der er? Og i den fase, vi er i nu, er det vigtigt at gøre det fuldstændig klart, at grundlæggende er vi et proeuropæisk parti. Og så har jeg tilføjet, at vi er Danmarks mest proeuropæiske parti. Det er jo en påstand. Det kan I jo så efterprøve«.

Er det kun tonen, der er sket ændringer i, eller har der også været nogle holdningsmæssige skift i Venstres syn på EU?

»Det synes jeg faktisk ikke. Hvis man går ind og kigger på substansen, altså alt det her med hegnspæle, er der jo faktisk ikke den store forskel. Det, jeg siger nu og har sagt i min landsmødetale, er: 1: Vi er et proeuropæisk parti, 2: Det er jo ikke det samme, som at man ikke kan stille spørgsmål til det, der foregår. Grundlæggende bygger vi jo stadig vores vision på et liberalt værdigrundlag. Vi synes stadigvæk, der er problemer på visse områder, vi synes stadigvæk, at der skal udbygges på andre. Så det er ikke et spørgsmål om mere eller mindre EU, som man hele tiden forsøger at proppe os ned i en bås med«.

Er det ikke meget naturligt at tænke, at snakken om at være pro-EU eller ikke-pro-EU er et spørgsmål om mere end mindre EU?

»Det synes jeg ikke. Det er præcis der, kæden falder af. For at ville Europa, det er at ville et bedre Europa«

»For at få et bedre EU kræver det på visse områder et mere snævert samarbejde, og der kan man så liste op: migration, kriminalitetsbekæmpelse, klima, indre marked, frihandel. Alle de steder, hvor det giver god mening, at man sørger for at integrere mere i dybden, fordi det tilsiger tidens udfordring. På andre områder betyder det så, at man skal blive klarere på, hvad man ikke vil. Og det kunne f.eks. være med hensyn til den sociale union, eller det kunne være EU som skatteopkræver«.