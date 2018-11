Dansk Folkehjælp: Frustrerende at behovet for julehjælp stiger

Det bliver en travl jul for Dansk Folkehjælp, der 21. november allerede har modtaget over 10.000 ansøgninger om julehjælp.

Organisationen forventer, at 2018 bliver det travleste år hidtil. Sidste år modtog Dansk Folkehjælp 14.280 ansøgninger.

Generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem forventer at se en stigning i antallet af henvendelser på omkring ti procent til over 15.000 familier.

»Det er frustrerende og ærgerligt, at vi hvert eneste år, har oplevet en stigning i antallet af danskere, som søger den her form for hjælp.

»Kigger vi på nogle af de analyser, der har været gennemført i Danmark siden 2000, så viser de, at antallet af fattige fortsat stiger, på trods af at vi har økonomisk fremgang«, siger han.

Samlet set forventer organisationen, at 45.000 familier vil søge hjælp hos de danske organisationer, der tilbyder julehjælp.

Generalsekretæren forklarer, at julehjælpen giver forældre mulighed for at give børnene en 'værdig' jul.

»En gennemsnitsdansker bruger vel 2600-2700 kroner per person, og det ligger selvfølgelig langt fra de her familiers muligheder«.

»Vi hjælper med 1500 kroner til en hel familie, så det handler egentlig om at få råd til at give sine børn det, som mange andre børn tager for givet«.

Politiske justeringer har givet forringelser

Klaus Nørlem henviser til en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der vurderer, at 43.648 danske børn er fattige. Tallet er på niveau med antallet af fattige børn i 2009, hvor blandt andet finanskrisen var på sit højeste.

»Kigger vi tilbage over en lang periode på området for overførselsindkomster, har de politiske justeringer næsten hvert år været forringelser«.

»Det er klart, at hver gang de forringelser bliver lavet, så skubber vi nogle flere i fattigdom«, siger han.

Flere andre danske organisationer uddeler julehjælp.

Udviklingskonsulent i Røde Kors Troels Østergaard forventer, at mindst 11.000 familier vil ansøge i år.

»Vi ved, at det for børnene betyder, at de får lov til at få noget familiehygge og holde den jul, som deres kammerater også holder«.

»Vi hører rigtig tit, at børnene har ondt i maven, når de ved, at de skal tilbage i skolen og fortælle om juleoplevelsen. Derfor er julehjælpen vigtig, for at de ikke føler sig ekskluderet«, siger Troels Østergaard.

Frelsens hær fik i 2017 12.000 ansøgninger. Informationschefen i organisationen, Lars Lydholm, formoder, at man lander på samme antal i år.

ritzau