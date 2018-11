Minister skal svare på, hvorfor væsentligt dokument ikke har indgået i forhandlinger om strategi mod hvidvask Til samråd i dag vil Morten Bødskov (S) have erhvervsminister, Rasmus Jarlov til at svare på, hvorfor oplysninger om, at Finanstilsynet har været mere tilbageholdende med at gribe ind overfor bankledelser, ikke er blevet lagt frem i forhandlinger om hvidvaskstrategi.

I en årrække har Finanstilsynet været påpasseligt med at gribe ind overfor bankledelser og bestyrelser - også mere påpasselig end tilsyn i flere nabolande, og hvad det anbefales i internationale vejledninger.

Det problematiserede Finanstilsynet selv til en konference i slutningen af 2016 og senere i et skriftligt dokument.

På den baggrund har Morten Bødskov (S), der er formand for erhvervs-, vækst- og eksportudvalget i Folketinget, kaldt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd i dag.

Ifølge Bødskov er dokumentet fra Finanstilsynet aldrig blevet fremlagt for forligskredsen i drøftelserne af hvidvaskstrategier og Finanstilsynets vilkår, og han vil gerne have svar på, hvorfor papiret er »holdt tilbage for Folketinget« i halvandet år.

»Jeg vil også gerne have svar på, hvilke konsekvenser det har haft, at det er blevet holdt tilbage for Folketinget. Og om regeringen er helt sikker på, at der ikke er noget i den praksis, Finanstilsynet har nu, som gør at vi ikke lever op til det, andre lande gør og de internationale vejledninger for tilsyn med finanssektoren«, siger han.

»Tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen har før sagt, at nu skulle vi ikke ’mobbe bankerne’, og at vi var gået for langt med reguleringen af bankerne. Samtidig har vi haft et finanstilsyn, der argumenterer for behovet for stramninger. Er det årsagen til, at vi ikke har set papiret?«, siger Morten Bødskov.

Hvad vidste ministeren?

Forhandlingerne om hvidvaskstrategierne fandt sted under tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen.

I dag er det Rasmus Jarlov (K), der besidder den post og får lov til at svare på spørgsmålene. Rasmus Jarlov har erklæret, at han ikke kendte til det omtalte dokument.

»Jeg kan se, at dokumentet har været omtalt i materiale, der har været omkring ministeren, og derfor kan det ikke være nyt for Rasmus Jarlov«, siger Morten Bødskov.

Dokumentet er et såkaldt diksussionspapir, hvor Finanstilsynet endevender ’fit og proper-reglerne’, som skal være med til at sikre høj moral og kompetence hos ledere af finansielle virksomheder.

Siden Jyllands-Posten første gang skrev om dokumentet i oktober har Finanstilsynet i en pressemeddelelse erklæret, at Finanstilsynet har »strammet prasis«.

»På baggrund af diskussionspapiret og den efterfølgende høringsproces har Finanstilsynet strammet sin praksis i relation til fit & proper-vurderinger. (...) Finanstilsynets praksis ligger tæt op ad praksis i EU’s bankunion og iagttager den europæiske banktilsynsmyndighed EBA’s guidelines på området«.

Samrådet begynder i dag klokken 13.30.