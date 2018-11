Ungdommens Røde Kors lukker i om sikkerhed ved Nedim Yasars bogreception

Hvilken del af historien er den vigtige?

»At Nedim var en fantastisk modig stemme, som valgte at leve et offentligt liv, selv om han vidste, at en masse var sure over det. Han insisterede på at få lov at være samfundsborger og have den stemme og arbejde stenhårdt og kompromisløst på den vigtige mission, som han havde besluttet sig for at arbejde for; nemlig at vores samfund skal være bedre til at rumme de mennesker, som måske ikke passer så godt ind, se potentialet i alle, give dem en chance og give dem de redskaber for at lykkes, så de ikke ryger ud i nogle negative fællesskaber, som får dem ud i noget lort. Det, synes jeg, vi skylder ham«, siger direktør i Ungdommens Røde Kors, Anders Folmer Buhelt.

Ingen dialog med arrangør

Politiken stillede i går morges Københavns Politi en række spørgsmål vedrørende sikkerheden omkring bogreceptionen og beskyttelsen af Nedim Yasar. Ud på eftermiddagen vendte politiets presseafdeling tilbage med en kort kommentar:

»Der har ikke været en dialog mellem arrangørerne og Københavns Politi forud for den omtalte bogreception den 19. november. Københavns Politi har ikke været bekendt med aktuelle trusler mod den afdøde«.

Københavns Politi henviste i øvrigt til Rigspolitiet for at få svar på spørgsmålene, da de vedrørte arbejdet i flere politikredse. Vi sendte spørgsmålene videre til Rigspolitiet, der i morges svarede, at de opfattede spørgsmålene som en anmodning om aktindsigt, som de nu går i gang med at behandle. Vi spurgte blandt andet:

Hvorfor passede politiet ikke bedre på Nedim Yasar, der med sin fortid og aktuelle bogudgivelse kunne tiltrække sig en del negativ opmærksomhed fra de kriminelle miljøer, han havde forladt og udleverede i sin bog?