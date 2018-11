Slap fri ved at springe fra 2. sal: Yahya Hassan holdt fanget og frarøvet 60.000 kroner To mænd er blevet dømt for frihedsberøvelse af og røveri mod digteren Yahya Hassan. De har begge anket dommen.

To mænd er ved Retten i Viborg blevet dømt for at have holdt digteren Yahya Hassan fanget og frarøvet ham 60.000 kroner.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Tidligt om morgenen den 26. maj anmeldte digteren de to mænd på 30 og 37 år til politiet. De havde kort forinden holdt ham fanget i den 37-åriges lejlighed i Silkeborgs midtby, hvor de truede ham med en saks og en kniv.

Det lykkedes Yahya Hassan at slippe væk, da han sprang ud fra en altan på 2. sal og ned på et bord. Derefter alarmerede han politiet.

Ifølge anklager Frederik Sylvest Wieben Rasmussen havde Yahya Hassan blå mærker på arme og ryg efter episoden i lejligheden, skriver Midtjyllands Avis.

Den 37-årige mand forklarede i retten, at Yahya Hassen var på besøg i hans lejlighed, fordi de var venner. Derimod forklarede den 30-årige mand, at han den aften mødte digteren for første gang.

Retten idømte den 37-årige mand ti måneders fængsel for forbrydelsen. Den 30-årige fik en hårdere straf på to års fængsel, fordi han også blev dømt for andre forhold.

Ud over fængselsstraffen blev de to mænd ifølge Midtjyllands Avis dømt til at betale sagens omkostninger og en erstatning til Yahya Hassan.

Begge dømte har anket dommen til landsretten.

ritzau