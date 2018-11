Tiltale: Narkohandlere havde to ton hash mellem fingrene

Tre mænd har modtaget, opbevaret og solgt en stor mængde hash, der er smuglet ind i Danmark fra Spanien.

Sådan lyder anklagen i en sag, som Retten i Glostrup indleder fredag.

Ifølge anklageskriftet har tre 40-årige mænd håndteret 1900 kilo hash rundt omkring på Sjælland.

En fjerde mand på 28 år er tiltalt for groft hæleri, da han skal have modtaget og opbevaret udbyttet fra de knap to ton hash.

Politiet er i sagen brudt gennem en virtuel mur, som ellers skulle holde uvedkommende ude, forklarer senioranklager Rasmus von Stamm.

»Sagen adskiller sig primært fra andre sager, fordi det er lykkes politiet at tilgå et krypteret kommunikationsmiddel og udlæse en masse beskeder, som politiet ellers ikke har adgang til«, siger senioranklageren.

Han forklarer, at politiet har haft adgang til omkring 2000 beskeder. På telefonerne havde de tiltalte ifølge anklagemyndigheden installeret et særligt program for at holde politiet væk.

Politiet kom på sporet af en af de fire tiltalte i januar 2017 og har siden efterforsket sagen.

Håndteringen af hashen skal have stået på fra marts til august i 2017, lyder det i tiltalen.

Hashlager i kolonihavehus i Herlev

En del af hashen blev opbevaret i én af de tiltaltes kolonihavehus i Herlev.

Sagen er en del af det sagskompleks, som politiet har døbt 'Operation Snake'.

Komplekset dækker over en stor smuglersag, hvor lastbiler fragtede næsten fire ton hash fra Spanien til Danmark.

Flere personer er allerede dømt i komplekset. Sideløbende kører en sag i Retten i Næstved mod de personer, der ifølge anklagemyndigheden er bagmændene og har stået for at få hashen ind over landegrænsen.

Ud af de knap to ton hash i sagen ved Retten i Glostrup har politiet kun beslaglagt omkring 250 kilo. Dertil har man fundet over én million kroner samt tre mobiltelefoner med krypteringsprogrammet.

Ligeledes er flere våben, ammunition, en skudsikker vest, flere smykker og designermøbler - herunder en Wegner-stol samt PH lamper - beslaglagt.

Rasmus von Stamm understreger, at han går efter længerevarende fængselsstraffe, der udmåles i år. De tiltalte nægter sig skyldige, tilføjer han.

ritzau