Politibil kørte ind i træer og udbrændte efter vild biljagt

En politibil udbrændte torsdag efter en vild biljagt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Torsdag formiddag kørte en patrulje rundt i Faxe Ladeplads, og her besluttede patruljen at tjekke en bil, men det var føreren ikke med på og stak i stedet af.

Vejen var fedtet af nedfaldne blade, så bilisten mistede på et tidspunkt herredømmet over bilen og kørte ind i et træ. Det bragede politibilen ind i, inden den kørte ind i et andet træ. Politibilen brød i brand og udbrændte fuldstændigt.

Ingen kom noget til, men betjentene blev dog alligevel kørt til tjek på skadestuen.

Bilisten stak af fra stedet, men blev anholdt klokken 11.50 af en anden politipatrulje, der var blevet tilkaldt.

Bilisten var en 22-årig mand fra Karise. Han blev anholdt og afhørt på politistationen i Næstved, men blev løsladt igen klokken 16.22.

ritzau