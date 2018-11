Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition vokser Måned for måned kommer der flere afviste asylansøgere i såkaldt udsendelsesposition. Det viser, at regeringen og DF ikke kun skal kigge på at stramme asylreglerne, mener S.

Mens regeringen og Dansk Folkeparti i disse dage forhandler udlændingestramninger, viser statistikken, at fortsat flere afviste asylansøgere hober sig op i såkaldt udsendelsesposition. En stigning, der måned for måned det seneste år stort set har været uafbrudt, så det ved den seneste opgørelse i begyndelsen af denne måned var oppe på 1.128. Mod 908 for et år siden.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) er ikke tilfreds med udviklingen og henviser til, at forhandlingerne i Finansministeriet blandt andet handler om at gøre det nemmere at inddrage opholdstilladelser til flygtninge.



»Så vidt jeg kan se, er der blevet inddraget en masse opholdstilladelser, men de er ikke rigtigt blevet sendt ud af landet«, siger han og opfordrer regeringen og DF til at have fokus på effektueringen af hjemsendelserne:

»Ellers er det jo ligegyldigt; så har vi bare et stigende antal mennesker i Danmark uden lovligt ophold, som ikke kan sendes ud«.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) ser på den ene side tallene som udtryk for, at flere får afslag på asyl. Det er i sig selv positivt, mener han.



»Det dårlige er selvfølgelig, at når folk er i udsendelsesposition, så er de her i længere tid, og vi har ikke kontrol med dem«, siger han.

Venstre udlændingeordfører, Mads Fuglede, kalder i en skriftlig kommentar stigningen »forholdsvis begrænset« og påpeger, at antallet lå markant højere under den tidligere regering. Tilsvarende peger han på, at der i en periode har været mange asylansøgere, og at regeringen i højere grad er begyndt at inddrage opholdstilladelser.



»De to forhold vil naturligt slå igennem i statistikkerne. Samtidig står vi så desværre med den udfordring, at en række lande ikke vil tage imod egne borgere. Det er naturligvis uacceptabelt, og her gør vi alt, hvad vi kan for at få sendt de pågældende personer hjem«, siger han.

Tilknytning på spil

Ud over hjemsendelser handler forhandlingerne i Finansministeriet i disse dage om, hvordan man kan fratage flygtninge deres opholdstilladelse. At kunne det kræver ikke blot, at der er kommet tilstrækkeligt forbedrede forhold i hjemlandet. Vedkommende skal også vurderes i forhold til, hvor stor tilknytning personen har fået til Danmark. Her spiller forskellige ting ind, og allerede sidste jul var DF og regeringen tæt på at stramme op på reglerne om særligt Syrien-flygtninge.

Blandt andet fremgik det af et aftaleudkast, at flygtningebørns opnåede tilknytning til Danmark – uanset barnets alder – som udgangspunkt ikke skal tillægges vægt inden for de første 5 år af barnets ophold her i landet, når man skal vurdere, om de kan få inddraget opholdstilladelsen. Det forlyder desuden, at det er på bordet i forhandlingerne, at tilknytning til arbejdsmarkedet ikke længere i sig selv skal forhindre en inddragelse af opholdstilladelsen. Allerede i dag siger Flygtningenævnet dog i nogle sager god for inddragelse af opholdstilladelser til flygtninge, der har arbejde.

Endelig har der været et ønske fra DF om, at flygtninge ikke længere med tiden skal kunne få permanent opholdstilladelse. Noget, de ellers som hovedregel kan efter otte års lovligt ophold i dag.