Direktør bag internetnedbrud: Værste timing nogensinde

Efter flere ugers forberedelse til årets vigtigste dag, black friday, fik netværksudbyderen Powerhostings direktør Dennis Trabjerg ved midnat en melding om, at der ingen forbindelse var.

Han kalder selv episoden for den værst timede nogensinde.

Powerhostings kunder er nemlig for en stor dels vedkommende netbutikker, der får en stor del af deres salg på netop black friday.

»Jeg bliver ringet op lige over midnat af vagthavende, der siger, at der ikke er nogen forbindelse. Og ret hurtigt får vi at vide, at der er et overgravet fiberkabel«, siger Dennis Trabjerg.

Et fiberkabel er bogstaveligt talt et minut i midnat blevet gravet over ved Skanderborg.

Det er ikke bare netbutikkernes travleste dag på året, det er også Powerhostings, da udbyderen skal sikre, at kundernes hjemmesider har masser af båndbredde til at få eksekveret ordrer.

»Vi har brugt de sidste fire til fem uger på at geare op til det her event, så vi sidder også klar ved midnat og krydser fingre«, siger Dennis Trabjerg.

Formiddagen igennem har flere selskaber fortalt, hvordan nedbruddet har kostet dem mange penge, da kunderne ikke har kunnet komme igennem til deres hjemmesider.

Og Powerhosting har da også hørt fra mange af dem.

»Kunderne har været super forstående. Men vi ved selvfølgeligt godt, at timingen er den værste nogensinde. Det er den også for os«.

»Det er årets ubetinget største handelsdag. Så kunderne har været frustrerede. Det har vi også selv«, siger Dennis Trabjerg.

Han fortæller, at overgravningen ikke bare vil koste hans kunder penge, men også Powerhosting. Og han ser ikke mulighed for at få erstatning.

Lidt over klokken 10 var problemet løst, og driften for Powerhosting og internetadgangen for selskabets kunder er stabil.

Dermed er der massere dag tilbage, men direktøren kan dog ikke glæde sig over, at nedbruddet hovedsageligt tog forbindelsen midt om natten.

»Det er midt om natten, det starter. 23.59 er nogenlunde lige der, hvor alle fyrer kanonen af«.

»Så der går nok lige nogle uger, inden dette her bliver en sjov historie. Men jeg kan da godt se ironien«, afslutter direktøren.

