Klimakampagnen: Her kommer vores fakta fra Det Økologiske Råd og klimatænketanken Concito har hjulpet Politiken med viden om danskernes klimaaftryk. Her kan du se nogle af de kilder, der ligger bag deres estimater og beregninger.

Kære Læser, når du nu har klikket dig ind i faktaarket her, håber jeg, at du er parat til lidt klimanørderi.

Der er nemlig mange forskellige opgørelser af menneskers klimabelastninger, og hvad de betyder for kloden. For eksempel fandt vi i forbindelse med vores research både tallet 14,5 ton, 17 ton og 19 ton, når vi spurgte: Hvor meget CO2 belaster en gennemsnitlig dansker klimaet med om året?

Da den uafhængige tænketank Concito er den eneste danske instans, der har regnet på det, er det deres nyeste vurdering fra 2014, nemlig 17 ton per borger, som vi gengiver i Politikens klimaserie: Vores Klima.

Dividerer man det samlede danske udslip af CO2 med 5,5 mio. borgere, er tallet ’kun’ 12-13 ton om året. Men oveni kommer belastningen med CO2 fra de varer, vi importerer. Hver vare belaster der, hvor den dyrkes, fremstilles og under transporten. Det udleder CO2, når bomuld optager plads i stedet for træer, og når maskinerne kører i en kulfyret indisk eller kinesisk fabrik. Og da vi danskere er slutbrugerne af blandt andet tøj og forbrugerelektronik, lander det udslip som en del af vores klimaaftryk.

Nøglen til det regnestykke er en grundig kortlægning af fire forskellige familiers forbrug i 2010, som førte til rapporten forbrugerens klimapåvirkning. I den er CO2-tallet 19 ton per forbruger. Fire år senere, i 2014, blev det tal justeret ned, dels fordi andelen af vedvarende energi var øget, dels fordi den økonomiske krises efterdønninger havde fået forbruget til at falde.

De 17 ton omfatter blandt andet det, som Concito kalder det offentlige forbrug. Når det spredes over alle danskere giver det cirka 5 ton CO2 per person. Det kommer fra veje, skoler, sygehuse og andet fælles forbrug, som vi som borgere ikke har en daglig, direkte indflydelse på.

Hjemme hos forbrugeren

Det Økologiske Råd koncentrerer sig om den del af forbruget - de cirka 12 ton årligt - som er den enkelte forbrugers private andel.

Indenfor varme og el er der enorm forskel på belastningen, afhængigt af om man bor i hus eller lejlighed, hvor meget plads man har, hvilket fjernvarmesystem man har , hvor meget plads, man breder sig på per person osv.

Beregningen bygger på en gennemsnitsdansker, blandt andet baseret på viden om vores forbrug fra energiselskaberne og energimyndighederne.

Det tøj, hvidevarer, gadgets og andre varer som vi køber, fylder ifølge Det Økologiske Råd 41 procent af danskerens CO2 aftryk. Også her trækker organisationen og tænketanken på estimater baseret på de metoder, der er beskrevet i rapporten Forbrugerens klimapåvirkning og rapporten Carbon Footprint - den ideelle opgørelse.



Fødevarer udgør også en god del af vores CO2 belastning. Danske forskere ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, har opgjort fødevarers klimaaftryk. Tal, som netop er ved at blive opdateret.

Du kan se tallene her: Fødevarer og læse Concitos vurdering her, hvor du blandt andet kan læse, hvilke fødevarer, der giver mest næring i forhold til deres CO2-aftryk.

Concito nævner en god, men mindre omfattende beregning af fødevarers klimaaftryk fra den svenske forsker Elin Röös. I Politikens serie Vores klima bruger vi tallene fra den danske forsker Lisbeth Mogensen og hendes kolleger ved Aarhus Universitet.

Uenighed om flys belastning

Flyrejser udgør en kæmpe belastning af klimaet, men hvordan man beregner klimaaftrykket er forskerne ikke helt enige om.

Baggrunden for Concitos vurdering fremgår af rapporten Carbon Footprint - den ideelle opgørelse. Når man flyver langt med fly, bliver atmosfæren belastet med andet end CO2, derfor ganger man CO2-tallet op. Concito vælger konservativt at gange med 2 på de lange rejser.

Man kan læse mere om flytrafikkens belastning hos blandt andet den svenske transportstyrelse.

Tallene for transportområdet er opgivet per person. Det vil sige, at en bil bliver mere CO2-venlig, jo flere personer, der er med i bilen.