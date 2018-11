DIREKTE Bare fordi man er upopulær, skal man så smides ud af landet?

Hvorfor er højesteretsdommen, der udviser din klient Shauib Khan, forkert?

»En højesteretsafgørelse er jo aldrig forkert, før menneskerettighedsdomstolen har sagt andet. Men jeg procederede på, at det ikke skulle være hans fortid, der bliver det bærende element. Man henviste til gamle domme, hvor man, da dommene blev afsagt, ikke mente, at der var grundlag for en udvisning. Så dommen i denne uge bliver en slags reparation eller efterrationalisering«.

I dommen står der, at det handler om at skabe tryghed. Og når man som Shuaib Khan har 13 domme siden 2003, en af dem for dødsvold, er det så ikke en person, man med rette kan være bange for?

»Efter min opfattelse kan man ikke bare udvise folk ud fra en helhedsbetragtning om noget, de engang har gjort. Der skal været begået kriminalitet, som skal stå i forhold til den sanktion, man vælger«.

Hvorfor blev dommen så hård?

»Der sker en gevaldig stramning inden for det sidste år fra Højesteret. Nu udviser man folk, der er født og opvokset her, på trods af at de ikke har den store tilknytning til et andet land, og på trods af at det er mindre alvorlige forbrydelser. Der ligger tre sager fra i år, senest en syrienskriger, som har kone og barn her, men som alligevel blev udvist«.

Men det giver vel mening, når dommerne kigger på det samlede katalog over domme, når de skal vurdere en tiltalt og risiko for ny kriminalitet?

»Det giver mening, men man har hidtil også stillet krav til, at ikke bare den tidligere, men også den aktuelle kriminalitet skal være alvorlig. 2-4 måneders fængsel ville overhovedet ikke være noget, man tidligere havde anset for at være alvorligt nok til en udvisning. Der har før i tiden været masser af eksempler på domme med 6-8 års fængsel, der ikke har udløst udvisning, hvis personerne har været i Danmark, siden de kom hertil som små. Skulle de bedømmes med den nye målestok, vi ser fra domstolene i dag, ville der være mange, som havde røget ud af landet«.

Hvorfor sker den stramning?

»Der er stemmer i at have en stram politik over for udlændinge. Når det så samtidig er personer, som er meget upopulære i befolkningen, så er det da opportunt for politikere fra hele spektret at stille sig op og sige, at de skal ud. Det er stort set alle partier enige om, og det vækker gehør hos vælgerne. Det vil pressen gerne skrive om, og derfor ender det også med at give stemmer. For nyligt har vi også fået en redegørelse fra Institut for Menneskerettigheder, der også har sagt, at Danmark ville kunne udvise i flere retssager. Den kurs har Højesteret fulgt i de seneste sager«.

Dommerne lagde også til grund, at de ikke mener, Shuaib Khan har vist vilje til at blive integreret i Danmark?

»Altså, han blev fængslet i en ekstremt ung alder, og siden har han ikke kunnet gøre så meget andet end at sidde i fængsel, hvor han har gjort, hvad han kunne for at forberede sig på samfundet. Men han har jo ikke som andre kunnet gå til badminton eller deltage i arbejde i lokalmiljøet. Når det er sagt, så er han jo født i Danmark. Han hører ikke til noget andet sted«.

Højesteret mente, at han godt kan klare sig i Pakistan, som han har id-kort og visa til, og hvor hans familie ejer jord?

»Han kan efter min opfattelse ikke klare sig i Pakistan. Det der med jorden er meget, meget usikkert. Det er noget med, at flere ejer jorden i fællesskab. Den kan han ikke bare komme og kræve. Og det med, at han kan tale sproget lidt, betyder jo ikke, at han kan klare sig i et samfund, han i øvrigt ikke kender til. For os andre ville det jo heller ikke være let pludselig at flytte til et fremmed land, også selv om vi kan tale lidt engelsk og ved, hvad der foregår«.

Politiet mener, at han siden udrejsen i efteråret sidste år har styret LFT fra Spanien. Hvad siger du til det?

»Jeg kan intet sige om, hvor han er. Det er fortroligt mellem os. Men efter byrettens dom blev han fulgt af bevæbnet politi, der gik på en halv meters afstand fra ham med maskinpistoler. De tog fotos af alle, han mødte. Det var befalinger fra højeste sted, og det har jeg klaget over. Men jeg kan godt forstå, at det var ulideligt, og at han forsvinder fra gadebilledet. Det er mærkeligt, at det skal bruges mod ham«.

Hvordan kommunikerer du selv med med din klient?

»Jeg snakkede med ham i går efter dommen. Den er rimelig lang og skal nærlæses. En mulighed er at få sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Men det kan tage så mange år, så det skal vi overveje«.

Hvad er det mest urimelige i sagen?