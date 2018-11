Uden filter Maleriet af kronprins Frederik er ikke et portræt for ægte royalister. Hvad skal de med en overklassecharmør, som ligner alle andre af slagsen?

Osvald Helmuth var det jo, som i 1952 i revyen på ABC fremførte Arvid Müller og Kai Normann Andersens fremragende vise ’Familieportrættet’. Her optræder kone, fætter, fader, moder med flere i strålende karrierer og lyksalighed, indtil luften i slutningen af hvert vers går af ballonen. »To år for åger – portræt af min svoger«, etcetera. Familiens sammenbrud er holdt i en stram udtryksløs sandfærdig stemning – først lægger vi op til det strålende, så til det sande: »To silhuetter (i gang med hvad ...) – portræt af min fætter«.

Sådan går det i familier. De store ønskedrømme hører ungdommen til, men så går årene med fristelser og tilbud, der ikke kan afslås, man dumper gradvis fra det strålende til det gennemsnitlige, eller derunder. Hvordan skal man opretholde selvportrættet og få folk til at tro på det? Don Ø, den flinke mand, gik fra hæder og ære i Parken til en fængselsdom.

En helt anden person, Britta Nielsen fra Socialstyrelsen, modtog en orden fra dronningen for tro tjeneste, mens hun efter sigende malkede det offentlige for 111 millioner kroner, nøjagtigt regnet ud. Folk i store huse sidder i små lejligheder og suger på labben, mens storhedstiden for længst er rindet ud. Portrættet af den bedårende lille pige med brune krøller blev afløst af en gammel furie i kørestol på plejehjemmet. Og de kan alle sammen råbe »oh, forår, forår, red mig!« – foråret redder ingen på lang sigt.

Jeg selv (for nu at komme frem til mig!) kan portrætteres liggende på indgangen til forretningen Vero Moda på Østerbrogade med fjæset trykket ned i det måttebeklædte betongulv, med blod og snot løbende ud af den kvæstede næse og et dobbeltsår i den flækkede overlæbe. Spejlet afslører den voldelige ægtemand, eller den klumsede fodgænger. Jeg falder aldrig! Jeg falder altid.

Men der er én oprejsning, man kan tilbyde sig selv: selvportrættet.

Det er igen blevet ganske moderne at få sig selv afbildet. Ikke at København er rig på statuer og skulpturer, byen er temmelig fattig på kunst i rummet. (Og hvor det endelig står, er det ikke så pænt. Hvad mener De om den gyldne statue foran kunstmuseet Arken? Jeg mener: Tag den væk. Det er en rytterstatue af Elmgreen & Dragset, som tidligere har stået i udkanten af Trafalgar Square og nu er flyttet til Arken. Den symboliserer det barnlige – en dreng på en gyngehest – men portrættet ligner ikke Arkens udstillingsfilosofi, kun den filosofi, man i selvopfattelsens lys gerne vil videregive).

Portrætnavne og portrætgengivelser angiver de ideelle forestillinger om ens virke, så kan virkeligheden spille sin egen mere sandfærdige bastone nedenunder. Den himmelske bager, det gyldne snit, musikprogrammet ’Amadeus’, himmel, guld og Mozart, nu er portrættet i hvert fald hjemme.

Enhver spejler sig i sit og håber, at spejlet er godt indstillet. For at andre også skal interessere sig for spejlbilledet, må man være kendt eller ligefrem berømt. Hvem er mig, der interviewer mig?

Jeg kommer nu til Susse Wold, der for nylig fyldte 80. Jeg kender hende ikke, hun er utvivlsomt en sød og spændende dame.

Men jeg har sjældent set et så ukritisk lovsyngende portræt, af DR maskeret som dokumentarisme. Her boede parret tit på Hawaii. Og Susse World var hovedpersonen på Hawaii. Ingen af de myter, man måske havde om hende, var sande. Alt havde en naturlig forklaring, som titlen på en af Klaus Rifbjergs novellesamlinger engang lød. Medvirkende: hendes mand, hendes søn og lokalt komparseri. Hvor boede de dejligt! Hvor var hun kærlig! Facelift fås på DR, ikke på Hawaii!