SKET I UGEN Fri leg med ledige standpunkter

Når snakken bliver alt for frelst og konform, kan det være så saliggørende lige at trille en helt anden holdning midt ind i samtalen.

Dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) vil lovliggøre, at landkatte kan strejfe frit omkring, mens bykatte skal blive inde, men hun er tvivl om, hvad der skal ske, hvis en landkat går ind i byen. »Du kan jo ikke sige til en kat, at den godt må rende den ene vej, men ikke den anden vej og sådan noget. Jeg går og pusler lidt med forskellige ideer«.

Jeppe Skjold, leder af spillestedet Forbrændingen i Albertslund, booker udelukkende kvindelige musikere næste år. »Hvis en musiker definerer sig som kvinde, er vedkommende velkommen allerede fra foråret. Hvis det er som mand, glæder vi os til at snakkes ved i 2020«.

Jeppe Skjold svarer på, hvad han vil gøre, hvis det er en musiker, der hverken definerer sig som mand eller kvinde. »Hvis det er en, der ikke føler sig som det ene eller det andet, mener du? Hvis man vælger bare at være ... hen? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men håbet er selvfølgelig, at vores projekt ikke er ekskluderende. Og vi tager meget gerne den snak med de musikere, der henvender sig. Måske får jeg nogle ordentlig hak i tuden undervejs, men vi gør det jo, fordi vi synes, det er vigtigt at få mere diversitet ind i musikken«.

Multikunstner Hella Joof i et åbent brev til Britta Nielsen, som er mistænkt for millionsvindel med satspuljemidler. »Jeg vil meget hellere have, at du har haft det sjovt og fyret den maks. af med de penge, end at de var løbet ud med badevandet på et eller andet ørkesløst projekt, som ingen i dag kan huske, som ingen har haft nytte af, og som primært var kommet i stand for projektmagernes skyld. Så Britta ingen hard feelings herfra«.

AIDS-fondets direktør, Andreas Æbelø, kritiserer Hella Joofs omtale af brugen af satspuljemidlerne. »Frem for alt taler du om de mange tusindvis af mennesker i hele landet, som har haft gavn af vores rådgivning, forebyggelse og oplysning gennem årene – man må forstå, at du hellere så de midler anvendt i svindleres pursuit for happiness. Skam dig, at du indhyller gement tyveri i neoliberalt glitter om menneskets ret til at forfølge sin lykke«.

Berlingskes kulturredaktør, Anne Sophie Hermansen, om kritikken af Joof: »Skribenter må overveje at markere med rødt, hvis de skriver noget ironisk. Således er Hella Joof de seneste dage blevet ført frem på de sociale mediers guillotineplads, fordi hun har tilladt sig at skrive et satirisk brev til svindelsigtede Britta Nielsen her i AOK. Og ja, kodeordet er her satirisk«. (Berlingske) Psykologiprofessor Svend Brinkmann ironiserer over Anne Sophie Hermansens påstand om, at Hella Joofs indlæg om Britta Nielsen var satirisk. »Jeg tror også, at kritikken af Joof er satirisk. Måske er denne kommentar det også, hvem ved? PS: Hver gang jeg har taget fejl, har det været satire«

Folk rynker først brynene, men nikker så anerkendende. Sikke en ny og interessant vinkel, den havde jeg ikke overvejet, lyder det rundt om bordet, og man lever højt på det resten af aftenen.

Metoden rummer dog også en fælde: Bliver det geniale indspark dårligt modtaget, kan afsenderen ende i rollen som den ulidelige opportunist, der indtager det ledige standpunkt. Og det standpunkt var ledigt af en årsag, forstås.

I den forgangne uge blev flere forsøgt verbalpryglet til at indse denne sandhed. Et af tidens ledigste standpunkter blev indtaget af forfatter og skuespiller Hella Joof, som søndag havde et åbent brev til svindelmistænkte Britta Nielsen i Berlingske. Her tilgav Joof øjensynligt Nielsen for hendes formodede tyveri af 111 millioner kroner i satspuljemidler.

»Du har tænkt, som jeg også selv ville tænke: Det er åbenbart ikke nogens penge«, skrev Joof og udtrykte håb om, at Britta havde levet et liv på første klasse for pengene, som ellers var blevet brugt på et nytteløst projekt. »Britta ingen hard feelings herfra«, lovede Hella Joof.

Hårde følelser var der dog masser af, viste det sig, de var bare vendt mod Joof. Verdensfjernt vås, lød det fra Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen. Skam dig, skrev Aids-fondets direktør, Andreas Æbelø, mens P7-vært Sandie Westh opfordrede sine Twitterfølgere til at hive stikket ud på Joofs computer.

Tirsdag var det så Berlingskes kulturredaktør, Anne Sophia Hermansens, tur til at indtage en ledig plads i debatten. Hermansen tog Hella Joof i forsvar for, at hun tog Britta Nielsen i forsvar:

Joofs indlæg var satirisk, mente Hermansen, der fastslog, at kritikernes reelle ærinde var at jorde Joof, fordi »hun har redet lidt for meget på succesbølgen«.

Uanset hvad Joofs hensigt og kritikernes motiv måtte være, kan tv-vært Jens Gaardbo nok prise sig lykkelig for, at Joofs kritikere øjensynlig overså, at han i sidste måned klummede sig i B.T. over omtrent samme emne. Jens Gaardbo undrede sig blandt andet over, at folk blev vrede og fik bævende læber, fordi Britta Nielsens eventuelle tyveri netop var rettet mod satspuljemidlerne:

»Jeg forstod det ikke helt. For satspuljemidler er fæstnet i lovgivningen, og derfor får folk de ydelser, de skal have. Ikke engang tyveriet af 12 milliarder fra Skat har fjernet så meget som fem øres velfærd«, fastslog Gaardbo, mens man i baggrunden hørte skrigene fra tusinder af nedskæringsramte offentligt ansatte.

Gaardbo anerkendte, at Brittas mulige manøvrer har givet problemer og forsinkelser for visse satspuljeprojekter. Men, skrev han: »det er staten, der angiveligt er røvet, og ikke den enkelte hjemløse. Så de bævende læber var måske lige lovligt bævende?«.

Bævende bliver man ved tanken om, hvilket nyt kogepunkt debatten kan nå, hvis de vrede debattører nu opdager, at Gaardbo tiltog sig det ledige standpunkt i denne debat allerede i oktober. Shhh, vi siger det ikke til nogen!

Jims og Ranes fælles barn

Hemmeligt er det til gengæld ikke, at et oprør blandt historikere ulmede ugen igennem efter sidste uges nyhed om, at Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, har hyret mode- og meningsmaskinen Jim Lyngvild til at designe en ny vikingeudstilling, der åbner i morgen.

Lyngvild forklarede til Ekstra Bladet, at det hele var kommet i stand ved, at han for ni måneder siden gik på Facebook og skrev: ’Rane Willerslev, jeg er forelsket i dig. Vi to skal lege sammen’.

»Og nu er vi gift og skal have et lille barn sammen«, sagde Jim Lyngvild og skyndte sig at understrege, at med barn mente han udstilling. Det barn var han vældig glad for. »Vikinger er røvlækre«, som Lyngvild forklarede til Berlingske.

Andre havde det dog knap så lækkert med, at Nationalmuseet for nylig fyrede 34 medarbejdere og altså nu har hyret en person, der blandt meget andet er kendt fra Robinson Ekspeditionen og et radioprogram om sladder. Historielektor Jes Fabricius Møller var overrasket over, at Willerslev har ansat en mand »uden dokumenterede kundskaber«.

Kundskaberne er der imidlertid styr på, forsikrede Jim Lyngvild. Man behøver nemlig hverken være arkæolog eller historieprofessor for at have kompetencer til at designe en vikingeudstilling, forklarede han mandag i Kulturen på P1:

»Hvis du spørger folk på Nationalmuseet, så er de overrasket over, hvor meget jeg ved om vikinger«, sagde Lyngvild.

På Nationalmuseets virkede Rane Willerslev mest overrasket over den voldsomme kritik, der rejste sig. Lyngvild har altså en stor passion for vikinger, forklarede museumsdirektøren. Og det man må medgive. Museets nye designer er asatroende, bor i en vikingeborg på Fyn og har en hyldest til Odin tatoveret i hovedet.

Willerslev bedyrede desuden, at Lyngvild hele tiden har været i dialog med museets eksperter, så han »har kunnet gå så langt, som fakta har tilladt«.