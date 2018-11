Shhh, vi siger det ikke til nogen... Men Jens Gaardbo var ude lang tid før Hella Joof og offentligt tilgive Britta Nielsen

Sagt i ugen









Dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF) vil lovliggøre, at landkatte kan strejfe frit omkring, mens bykatte skal blive inde, men hun er tvivl om, hvad der skal ske, hvis en landkat går ind i byen.

»Du kan jo ikke sige til en kat, at den godt må rende den ene vej, men ikke den anden vej og sådan noget. Jeg går og pusler lidt med forskellige ideer«.



(B.T.)





Jeppe Skjold, leder af spillestedet Forbrændingen i Albertslund, booker udelukkende kvindelige musikere næste år.

»Hvis en musiker definerer sig som kvinde, er vedkommende velkommen allerede fra foråret. Hvis det er som mand, glæder vi os til at snakkes ved i 2020«.



(Politiken)





Jeppe Skjold svarer på, hvad han vil gøre, hvis det er en musiker, der hverken definerer sig som mand eller kvinde.

»Hvis det er en, der ikke føler sig som det ene eller det andet, mener du? Hvis man vælger bare at være ... hen? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men håbet er selvfølgelig, at vores projekt ikke er ekskluderende. Og vi tager meget gerne den snak med de musikere, der henvender sig. Måske får jeg nogle ordentlig hak i tuden undervejs, men vi gør det jo, fordi vi synes, det er vigtigt at få mere diversitet ind i musikken«.



(Politiken)





Multikunstner Hella Joof i et åbent brev til Britta Nielsen, som er mistænkt for millionsvindel med satspuljemidler.

»Jeg vil meget hellere have, at du har haft det sjovt og fyret den maks. af med de penge, end at de var løbet ud med badevandet på et eller andet ørkesløst projekt, som ingen i dag kan huske, som ingen har haft nytte af, og som primært var kommet i stand for projektmagernes skyld. Så Britta ingen hard feelings herfra«.



(Berlingske)





AIDS-fondets direktør, Andreas Æbelø, kritiserer Hella Joofs omtale af brugen af satspuljemidlerne.

»Frem for alt taler du om de mange tusindvis af mennesker i hele landet, som har haft gavn af vores rådgivning, forebyggelse og oplysning gennem årene – man må forstå, at du hellere så de midler anvendt i svindleres pursuit for happiness. Skam dig, at du indhyller gement tyveri i neoliberalt glitter om menneskets ret til at forfølge sin lykke«.



(Kforum)





Berlingskes kulturredaktør, Anne Sophie Hermansen, om kritikken af Joof:

»Skribenter må overveje at markere med rødt, hvis de skriver noget ironisk. Således er Hella Joof de seneste dage blevet ført frem på de sociale mediers guillotineplads, fordi hun har tilladt sig at skrive et satirisk brev til svindelsigtede Britta Nielsen her i AOK. Og ja, kodeordet er her satirisk«.

(Berlingske)

Psykologiprofessor Svend Brinkmann ironiserer over Anne Sophie Hermansens påstand om, at Hella Joofs indlæg om Britta Nielsen var satirisk.

»Jeg tror også, at kritikken af Joof er satirisk. Måske er denne kommentar det også, hvem ved? PS: Hver gang jeg har taget fejl, har det været satire«



(Facebook)

