Rapport: Gymnasieelever betaler høj pris for klasseskift tre måneder inde i 1. g Det nye grundforløb i gymnasiet har faglige og sociale omkostninger for eleverne, viser ny følgeforskning af gymnasiereformens første år.

I disse uger afslutter alle landets 1. g-elever det såkaldte grundforløb, hvor de i tre måneder har været i en grundforløbsklasse. Bagefter skal de vælge studieretning og starte i en helt ny klasse, hvor de skal gå resten af gymnasietiden.

Sådan har det været, siden gymnasiereformen trådte i kraft i 2017. Men overgangen fra grundklasser til studieretningsklasser er vanskelig og meget krævende for eleverne, både fagligt og socialt. Og det kan give store »relationelle og faglige omkostninger« for eleverne at skulle starte forfra efter tre måneder. Sådan lyder en af konklusionerne i ny følgeforskning af gymnasiereformen, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har lavet sammen med Rambøll for Undervisningsministeriet.

Forskellige elevtyper

»Når eleverne starter i gymnasiet, bruger de meget energi på at vænne sig til nye lærere og klassekammerater. Tre måneder efter skal de så igen bruge energi på nye lærere og en helt ny klasse. Det er hårdt for mange elever at skulle igennem den proces to gange i løbet af kort tid«, forklarer Kristine Heckser, der er chefkonsulent i EVA’s afdeling for ungdomsuddannelse.

I værste fald kan det give eleverne et meget stort pres og en kaotisk start i gymnasiet, hvor de oplever, at der er mange krav til dem. Kristine Heckser, chefkonsulent, EVA

Klasseskiftet er dog ikke entydigt negativt for alle typer af elever, fortæller hun:

»Nogle udadvendte typer synes, at det er herligt at skulle ind i en ny klasse, og de mere indadvendte typer synes, at det er rigtig svært at skulle starte forfra igen«.

Gymnasiereformen Ved gymnasiereformen i 2016 ønskede man at ændre grundforløbet, så det blev mere fagligt afklarende for eleverne og gav en bedre start på deres gymnasietid. Nogle af de vigtigste ændringer er: Grundforløbets varighed blev forkortet fra seks til tre måneder.

Antallet af studieretninger blev kraftigt reduceret.

Eleverne skal ikke længere tilkendegive, hvilken studieretning de ønsker, før de starter på gymnasiet. Kilde: EVA Vis mere

Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser på 80 gymnasier og kvalitative interview på 12 skoler indsamlet i foråret 2018, det vil sige i reformens første skoleår.

Kristine Heckser vurderer dog ikke, at konsekvenserne af klasseskiftet trækker spor helt ind i 2. og 3. g.

Men det tror Malte Sauerland-Paulsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS.

»Vi er kritiske over for, at man skal skifte klasse. Vi synes, det er underligt både pædagogisk og socialt. Konsekvensen bliver, at mange elever føler, at det er sværere at engagere sig socialt, og det smitter af på motivationen, hvilket jeg tror kan skade fagligheden«, siger elevformanden.

Men et klasseskift burde vel ikke kunne påvirke eleverne mere end et par uger, til man lige er faldet til?

»Det kan være, men vi ved det jo ikke. Jeg tror, at den tid, der går med, at eleverne skal bruge tid på det skift, går ud over fagligheden«.

Formål: En bedre start

Et af formålene med gymnasiereformen var at ændre grundforløbet, så det blev mere »fagligt afklarende« for eleverne og gav dem en bedre start på deres gymnasietid.