300 kilo svinekød destrueret: Fundet hos uhumsk og ulovlig slagter

Fødevarestyrelsen har destrueret cirka 300 kilo kød og slagteaffald hos en ulovlig slagter i Skørping.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere, der har købt eller modtaget kød fra det pågældende sted, til at smide kødet ud.

»Kødet er slagtet under uhumske forhold og kan være inficeret med sygdomsfremkaldende bakterier«, advarer styrelsen.

Symptomer på fødevareforgiftning er typisk opkast, dårlig mave og feber.

Fødevarestyrelsens Rejsehold var fredag på kontrolbesøg på ejendommen på Lyngbyvej 86 i Skørping.

Det skete, efter man havde modtaget et tip om mulig ulovlig slagtning på adressen.

Rejseholdet kunne konstatere, at der tidligere på dagen var blevet slagtet tre svin, som var blevet delt i halve stykker og hængt op under loftet i et rum, der tidligere blev brugt til en malkemaskine.

»På såvel vægge, loftet og på betongulvet var der beskidt. Der var desuden rester fra tidligere slagtninger i krogene og i de kraftige revner og sprækker i gulvet. På de kalkede vægge var der aftegninger af fugt, skidt og generel manglende vedligeholdelse«, fremgår det af pressemeddelelsen.

Uhumske forhold

Ejeren af ejendommen har ifølge Fødevarestyrelsen erkendt, at han har slagtet svinene.

Det er sket uden lovlig autorisation og under uhumske og uhygiejniske forhold, konkluderer styrelsen.

Den nødvendige dyrlægekontrol har heller ikke været til stede, hedder det.

Ejeren har erkendt, at han i mindst tre år har slagtet egne dyr og solgt dem udskåret og fersk til fortrinsvis venner og bekendte.

Der kan dermed være kød fra den ulovlige slagter i omløb, og det kød bør ifølge Fødevarestyrelsen kasseres.

