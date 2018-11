Skuddræbt eksbandeleder er blevet begravet

Familie, venner og kolleger har lørdag sagt farvel til 31-årige Nedim Yasar, der blev skudt og dræbt i København i den forgangne uge.

Først blev der afholdt en religiøs ceremoni i Alaadin-moskéen i Albertslund. Selve begravelsen fandt sted på Den Muslimske Gravplads i Brøndby, hvor et par hundrede mennesker menes at have deltaget.

Det var mandag aften, at Nedim Yasar blev skudt. Det skete, netop som han havde forladt sin bogreception hos Ungdommens Røde Kors på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Her var det blevet fejret, at han dagen efter udgav bogen 'Rødder', der handler om Yasars kriminelle fortid. Tirsdag døde han af sine kvæstelser.

Ud over bogprojektet var han medvært på radioprogrammet 'Politiradio' på Radio24syv.

Flere af kollegerne fra radiostationen var til stede ved begravelsen.

Nedim Yasar valgte i 2012 bandelivet fra og gik ind i et exitprogram, som han siden afsluttede.

Inden da var han leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn. Det var udsigten til at blive far, der fik Yasar til at bryde med bandetilværelsen.

Det er vigtigt at understrege, at Københavns Politi endnu ikke har sagt noget om, hvad motivet bag drabet kan være.

Men kort før sin død fortalte Nedim Yasar til flere medier, at han frygtede for sit liv.

»Jeg får trusler hver eneste dag - både på Facebook og Instagram. Det fortæller mig, at der er nogle i miljøet, som ikke vil have, at jeg fortæller om, hvordan det hele fungerer«, sagde han mandag til Jyllands-Posten.

Gerningsmanden er på fri fod.

