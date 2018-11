26-årig fulderik stjæler patruljevogn fra betjente på Amager

En 26-årig mand sover tidligt søndag morgen sin brandert ud i detentionen i København. Det gør han efter at have stjålet en patruljevogn fra to politibetjente på Amagerbrogade lørdag nat kort efter klokken et.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen

»Det, der sker, er, at en af vores patruljer, som kører ude på Amagerbrogade, ser to unge mænd, som er svært berusede og kaster op inde på fortovet«.

»Betjentene standser og stiger ud af bilen for at se til dem. Imens er der en tredje mand, som ikke har noget med de to andre at gøre, som hopper ind i patruljevognen og kører afsted«, fortæller Jesper Frandsen.

Biltyven, en 26-årig mand, kører fra stedet. Men efter en kort eftersættelse bliver han stoppet på Torvegade på Christianshavn og anholdt.

Han bliver sigtet for brugstyveri.

Vagtchef Jesper Frandsen fortæller tidligt søndag morgen, at det endnu ikke har været muligt for politiet at afhøre manden.

»Han har ikke været egnet til afhøring. Han var for påvirket«, siger han.

Ud over nattens biltyveri har det ifølge vagtchefen været en stille lørdag nat, taget i betragtning at julefrokostsæsonen er skudt i gang.

»Vi har haft en målrettet indsats mod spirituskørsel. Det har givet anledning til nogle sigtelser, men det er helt forventeligt i de her dage«, siger han.

ritzau