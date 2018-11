Jernbanen bløder passagerer: Vi gider ikke togbusser og forsinkelser Når DSB mister kunder, bliver det sværere at nå målet om at have en CO2 neutral transportsektor i 2050, siger trafikforsker.

Fra 2013 til 2017 er antallet af togrejsende vest for Storebælt gået tilbage med over 15 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra at transportere næsten 24 millioner passagerer med toget i 2013 faldt tallet sidste år til kun godt 20 mio. Og faldet er fortsat i år, viser de nyeste tal fra DSB, skriver Jyllands-Posten.

DSB peger på flere forskellige årsager til det dramatiske fald – blandt andet store sporarbejder på Fyn, igangværende sporarbejder på strækningen mellem Aarhus og Aalborg – samt driftsforstyrrelser, forsinkelser og aflysninger, der har kostet kunder.

»Vi tror på, at vi kan få kunderne tilbage, men det kræver en indsats på flere områder. Her er det helt afgørende, at vi skal arbejde med vores priser,« siger underdirektør Aske Wieth-Knudsen, DSB til avisen.

Derfor har DSB i år sat pendlerpriserne over Storebælt ned med 15 procent.





Jernbanen er ikke blevet prioriteret i mange år. Harry Lahrmann, trafikforsker

Harry Lahrmann, der er trafikforsker ved Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet er enig i de begrundelser, som DSB peger på.

»Der er ingen tvivl om, at når der bliver sat togbusser ind i forbindelse med sporarbejde, bliver det mere besværligt for folk, og så vælger nogle at blive hjemme, det er én faktor. Den anden er billigere biler, og den tredje er, at der er kommet flere fjernbusser«, siger forskeren til Politiken og påpeger, at udviklingen har konsekvenser.

»Dårlig kollektiv trafik vil betyde, at der kommer flere biler, og det vil betyde større trængsel på vejene, og at det bliver sværere at nå målet om at have en CO2 neutral transportsektor i 2050. Det er de ting, der er effekten af det«.

Prisen for at køre med tog er steget med knap 7 procent, mens prisen for at købe en ny bil er faldet med 5,3 procent, og prisen for brændstof med knap 5 procent.

Ifølge Harry Lahrmann kan også det nye sikkerhedssystem og signalanlæg, som er ved at blive udrullet i hele landet, spille ind på passagernes lyst til at blive hjemme eller tage bilen, fordi der er nogle fysiske ting, der skal laves på sporene.

Jernbanen har været svigtet

Michael Svane, der er direktør i Dansk Industri Transport, siger til Jyllands-Posten, at politikerne ligger som de har redt – og at det vi ser nu er konsekvensen af mange års dårlig varetagelse af jernbanen.

Det er der noget om, vurderer trafikforsker Harry Lahrmann.

»Jernbanen er ikke blevet prioriteret i mange år, så har der været nogle politiske forlig for nogle år tilbage, hvor der blev skruet op for prioriteringen, men det er rigtigt, at den i lang tid har været forsømt.

Har politikerne gjort det godt nok i forhold til at få flere til at rejse med tog?

»Nej, det har de i høj grad ikke, men jeg ved heller ikke, om det er det, der er deres mål. Vi mangler en samlet transportplan i Danmark, der giver en bedre retning for, hvordan vi kommer frem til 2050-målet. Det har man i både Norge og Sverige«.

Kører det hele i sænk

Henrik Friis, der er branchedirektør i Dansk Byggeri, mener, at jernbanen er ved at køre af sporet.

»Jernbanen bløder passagerer, og hvis det fortætter, kører vi det hele i sænk. Man siger, at det skyldes sporarbejder, men der har altid været sporarbejder. Jernbanen er nødt til at blive bedre til at konkurrere med bilen, ellers vil vi om nogle år stå med en veteranjernbane uden passagerer,« siger Henrik Friis til Jyllands-Posten.

Han vil have nedsat et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, der skal få toget tilbage på sporet.