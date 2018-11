Sygeplejerske tiltalt for seksuelt overgreb på beruset karnevals-patient

En 46-årig mandlig sygeplejerske er blevet tiltalt for at have forgrebet sig seksuelt på en yngre mand, der var indlagt på skadestuen på Aalborg Sygehus Syd.

Ifølge TV2 Nord skete forbrydelsen under det årligt tilbagevendende karneval i Aalborg i slutningen af maj.

Offeret, en 23-årig mand, havde netop deltaget i festlighederne. Men undervejs var han blevet både meget fuld og påvirket af stoffer.

Af anklageskriftet fremgår det således, at patienten befandt sig i 'hjælpeløs tilstand' på grund af kraftig beruselse og påvirkethed af narko.

Han var derfor ude af stand til at gøre modstand, da sygeplejersken ifølge tiltalen masturberede og suttede på offerets penis.

»Sagen er ret speciel. Jeg har aldrig haft nogen tilsvarende, siger senioranklager Peter Rask fra Nordjyllands Politi til TV2 Nord.

Ikke længere på sygehuset

På Aalborg Universitetshospital understreger sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni, at sygeplejersken ikke længere er at finde på afdelingen.

»Vi reagerer lynhurtigt. Vi reagerer faktisk i det øjeblik, vi får en anmeldelse af en medarbejder. Så fratager vi dem øjeblikkeligt tjeneste, siger hun til TV2 Nord og understreger, at sagen ifølge hende er helt enestående.

»Det er altid træls at få en sag i medierne, som ikke er positiv. Men jeg vil sige, at nu er det første gang, at jeg oplever, at vi har sådan en sag i den tid, jeg har været leder. Så jeg tænker, at patienterne kan være helt trygge«.

Ud over anklagen om overgrebet er den 46-årige ifølge TV2 Nord tiltalt for i flere tilfælde at have optaget fotos af nøgne mænd i flere forskellige afdelinger af Fitness World.

Mandens forsvarer har ikke ønsket at kommentere sagen over for TV2 Nord. Derfor er det uvist, hvordan han forholder sig til tiltalen.

Sagen ventes at komme for retten i begyndelsen af det nye år.

ritzau