Flere færdselsuheld rammer motorveje mod København Der er foreløbig ingen meldinger om tilskadekomne efter større færdselsuheld ved Bagsværd. Også omkring Sorø har trafikken stået stille her til

Det har været en træls mandag morgen med flere færdselsulykker på vejene på Sjælland.

Ingen er kommet til skade, men bilisterne har flere steder holdt i kø.

Hillerødmotorvejen er frem til cirka klokken 8 spærret i sydgående retning omkring afkørsel 6 ved Bagsværd. Det skyldes et større færdselsuheld, hvor flere biler har været involveret.

»Vi har foreløbig ingen meldinger om tilskadekomne«, siger vagtchef Brian Munck fra Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

Både politi og brandvæsen har været til stede mandag morgen for at rykke op, og Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen tidligst forventes åbnet omkring klokken 8.

En times længere rejsetid ved Sorø

Også ved Sorø har der været problemer i morgentrafikken. Vestmotorvejen var tidligere i dag spærret fuldstændigt i retning om København. Her var det en lastbil og en varevogn, som var kørt sammen.

Det oplyser Lars Denholt, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ritzau.

»Vi er på vej med en skiltevogn, der skal lede trafikken af ved afkørsel 38 ved Slagelse«, forklarede vagtchefen, som ikke havde meldinger om tilskadekomne.

Ifølge vejdirektoratet skal bilister regne med en forlænget rejsetid på en time.

Kør forsigtigt - vinteren er over os

Vagthavende i Vejdirektoratet Jimmy Nyrup oplyser til TV2 News, at der er blevet saltet på vejene i nat for at undgå glatte veje.

Han opfordrer alligevel til, at man kører forsigtigt.

»Vi kan ikke sige, at ulykkerne handler om glat føre, eller om der er tale om mandagsuheld, men kør som om, at det er vintervejr«, lyder det.

Ritzau og Politiken