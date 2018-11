Kristian Madsen: Hvad er plan B, Thulesen Dahl?

Strategien med at tage pænt imod det socialdemokratiske kurmageri har haft sine åbenlyse fordele – alle andre orienterer sig netop nu efter DF.

Men den har ikke været uden omkostninger. Ifølge meningsmålingerne skal der efter næste valg flyttes 6-8 stole ud af Dansk Folkepartis gruppeværelse på Christiansborg. Det kan Kristian Thulesen Dahl måske nok leve med efter storsejren i 2015, hvor 15 stort set ukendte partisoldater fik sat ’mf’ foran navnet.

Men det kan nemt blive værre. For første gang ser det ud til, at der opstår en levedygtig politisk kraft til højre for Dansk Folkeparti i form af Nye Borgerlige. Det kan ikke alene koste DF flere mandater, når først partileder Pernille Vermund for alvor bliver kendt som et alternativ i DF’s vælgerkorps. Det vil øge prisen betragteligt for at indgå kompromiser enten som regeringsparti eller forligsparter med en socialdemokratisk regering efter valget. Pernille Vermund lader ikke kanonerne tie.

Hvad er plan B?

Plan A er fortsat at støtte Lars Løkke Rasmussen som statsminister og skubbe Liberal Alliance ud af reden i en VO- eller VOK-regering efter valget, forsikrer Thulesen Dahl.

Men netop nu er han måske selv den største forhindring, for at plan A kan blive virkelighed. Hvis DF gik til angreb på Mette Frederiksen i udlændingepolitikken, ville partiets første regeringsdeltagelse være meget mere realistisk. Måske vil Thulesen Dahl slet ikke i regering, når det kommer til stykket? Måske er de kameler, der skal sluges i form af økonomisk ansvarlighed og en mere realistisk EU-politik, alligevel for store?

For hvad er egentlig plan B? Foreløbig er det lykkedes Kristian Thulesen Dahl at lade det svar blæse i vinden. Noget med en eller anden form for støtte til en eventuel socialdemokratisk statsminister, hvis Frederiksen får samarbejdsvanskeligheder med resterne af rød blok. Men det svar er næppe nok, når valget bliver udskrevet.

Åbningstale får Thulesen til at spekulere i snarligt valg