Brexit får DF til at flirte med andre højrepartier

»Vi sidder jo allerede med finnerne. Og der er da heller ikke nogen tvivl om, at FPÖ og Lega er interessante partier for Dansk Folkepartis vedkommende, fordi de jo begge to er regeringsbærende partier i deres lande. Så der er ikke nogen af de partier der, som vi i Dansk Folkeparti har noget problem med«.

Østrigske FPÖ og DF har tidligere haft et anstrengt forhold til hinanden. I 2000, da FPÖ stod til at komme i regering, fik Østrig således resten af EU på nakken, og DF-ledelsen med Pia Kjærsgaard i spidsen besluttede sig derfor for at vise solidaritet og besøge partiet. Kjærsgaard & co. fik dog en kold skulder ved ankomsten, da FPÖ pludselig ikke ville sættes i bås med DF. Det gav et årelangt betændt forhold mellem de to partier. Men det kan overvindes, mener Vistisen:



»Østrigerne har der altid været noget historisk med. Der tror jeg, man er kommet til den konklusion nu, at der var nogle personlige følelser involveret dengang fra Pia Kjærsgaard og Jörg Haider – det er man nok kommet sig over«.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl bakker op om sonderingerne og mener ikke, at man skal lukke døre på forhånd. Briternes exit fra ECR-gruppen gør det nødvendigt at forberede sig på, »hvordan man efter et europaparlamentsvalg kan lave den mest slagkraftige gruppe, der kan kæmpe for fædrelandenes Europa«, forklarer han.