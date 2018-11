Kvinde er død efter ulykke på Mors

En kvindelig bilist har mistet livet efter en trafikulykke på Mors mandag morgen. Ulykken skyldes formentlig glat føre, siger politiet.

Vildsundvej ved Sundby er spærret på grund af ulykken, som involverer tre biler.

Ulykken skete, da en bil under en overhaling snurrede rundt, røg over i den modsatte vejbane og her kolliderede med en modkørende. Føreren mistede herredømmet i overhalingen«, siger vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Bilen på afveje kørte mod nord, men ramte altså en bil, som var på vej mod syd. Her sad kvinden ved rattet.

I første omgang meldte politiet, at hun var alvorligt kvæstet. Hun døde af kvæstelserne, viste det sig. Kvinden, der var 43 år, var fra Thisted, skriver TV Midtvest.

Desuden blev en tredje bil impliceret i ulykken. Den har så alvorlig karakter, at en bilinspektør er blevet tilkaldt, oplyser politiets vagtchef.

