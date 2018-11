Udlændingenævnet ændrer praksis efter hård kritik Socialdemokratiet bifalder Udlændingenævnets praksisændring, men kræver fortsat svar.

Efter en særdeles klar ekspertkritik og beskyldninger om ulovlig praksis ændrer Udlændingenævnet nu kurs i sager om somaliere.

Det oplyser nævnet på sin hjemmeside:

»Udlændingenævnets formandskab og koordinationsudvalg har besluttet, at sagsbehandlingen i Udlændingenævnet i sager vedrørende somaliske statsborgere ændres, således at Udlændingenævnet i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, vil afvente afgørelsen i referencens asylsag i Flygtningenævnet, før Udlændingenævnet træffer afgørelse i familiesammenføringssagen«, lyder det.

Ændringen sker, efter at Udlændingenævnets formandskab og koordinationsudvalg i sidste uge holdt møde om sagen.

Den socialdemokratiske udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, bifalder beslutningen, men mangler stadig svar.

»Jeg er glad for, at de ændrer praksis. Det er sund fornuft. Den nuværende praksis virker som spild af ressourcer og en urimelig sagsbehandling. Jeg har tidligere bedt om en forklaring på den nuværende praksis. Den forklaring vil jeg fortsat gerne have«, forklarer han.

Somalisk familie i centrum

At nævnet ændrer praksis, skyldes, at Dagbladet Information for nogle uger siden beskrev en konkret sag, der fik en række eksperter til at erklære praksis for i strid med loven.



Det er lidt indviklet og involverer tre myndigheder, men kort fortalt tager sagen i Information udgangspunkt i en somalisk kvinde, der i 2014 fik asyl i Danmark. Hun fik efterfølgende via familiesammenføring sin mand og børn til Danmark.

For et års tid siden inddrog Udlændingestyrelsen dog hele familiens opholdstilladelse. Det var så ifølge reglerne Flygtningenævnet, der skulle behandle morens ankesag, mens Udlændingenævnet skulle behandle faren og børnenes ankesag, da de var kommet hertil som familiesammenførte.

I den pågældende sag var Udlændingenævnet hurtigst og gav afslag til faren og børnene – vel at mærke på trods af at Udlændingenævnet ifølge eksperter skulle have afventet Flygtningenævnets afgørelse i morens sag, som resten af familiens oprindelige opholdstilladelse var afledt af.

Da Politiken i sidste måned spurgte sekretariatschef hos Udlændingenævnet Michael Lohmann Kjærgaard, bekræftede han nævnets daværende praksis.

»Udlændingenævnet behandler som udgangspunkt klagesagerne i den rækkefølge, de modtages i Udlændingenævnet, og klagesagerne behandles uafhængigt af, hvilke sager der behandles vedrørende andre personer af andre myndigheder. Dette har Udlændingenævnet gjort i de snart seks år, Udlændingenævnet har eksisteret«, lød det fra sekretariatschefen.

Men det bliver der altså lavet om på nu.

Ombudsmand ind i sagen

En af de eksperter, der i sidste måned kritiserede den daværende praksis, er lektor i EU- og menneskeret Louise Halleskov Storgaard fra Aarhus Universitet.



»Det problematiske er, at Udlændingenævnet træffer en afgørelse uden det fornødne retlige grundlag. Forudsætningen for at inddrage familiemedlemmernes opholdstilladelse er, at der foreligger en endelig afgørelse om, at hovedpersonen ikke længere har asyl i Danmark. Og en sådan afgørelse foreligger ikke, før Flygtningenævnet træffer afgørelse i sagen«, forklarede hun til Politiken.

Efter omtalen af Udlændingenævnets nu tidligere praksis valgte Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, af egen drift at gå ind i sagen og bad i første omgang Udlændinge- og Integrationsministeriet fortælle ham om de retlige overvejelser, ministeriet gør sig om den kritiserede praksis.