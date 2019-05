Forvirret?: Lad Politiken guide dig i valgets A til Å

Atten år

Hvis du er fyldt 18 år, må du stemme ved valg i Danmark. Ud over at være myndig skal du også have dansk statsborgerskab og bo fast i Danmark for at have stemmeret. Indtil for nylig måtte mentalt handikappede og andre personer, der får hjælp til deres økonomi af en værge, ikke stemme, men den regel besluttede regeringen i 2018 at ændre.





Brevstemme

Hvis du ikke har mulighed for at møde op på et af valgstederne på valgdagen eller simpelthen bare ikke gider at stå i kø, kan du sende din stemme med brev. I Danmark kan du brevstemme fra tre uger før valgdagen til og med den tredjesidste hverdag før valgdagen, herunder lørdag.

Du kan brevstemme på kommunernes borgerservicecentre og på nogle biblioteker. Er du indlagt, kan du også brevstemme på sygehuset, og hvis du er i udlandet, skal stemmen sendes fra en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Du må gerne brevstemme flere gange, hvis du ombestemmer dig undervejs – i så fald er det den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I 2015 stemte lidt mere end hver 11. dansker på forhånd.





Christiansborg

Christiansborg Slot ligger på øen Slotsholmen i det indre København og er centrum for folkestyret og lovgivningen i Danmark. Bygningen er hjemsted for både Folketinget, Højesteret og Statsministeriet. Kongehuset benytter også flere dele af slottet, for eksempel De Kongelige Stalde og Slotskirken. Rundt om Christiansborg Slot ligger mange af ministerierne, blandt andet Finansministeriet og Justitsministeriet..



Dronningerunde

Hvis den siddende regering ikke kan fortsætte efter et valg, går en dronningerunde i gang. Det fungerer sådan, at to repræsentanter fra hvert parti på tur besøger regenten og fortæller, hvem de mener skal være statsminister eller lede forhandlingerne om at danne en ny regering.

Foto: Jens Dresling Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, var udvalgt til kongelig undersøger ved det seneste valg og skulle dermed forsøge at danne regering. Det lykkedes.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, var udvalgt til kongelig undersøger ved det seneste valg og skulle dermed forsøge at danne regering. Det lykkedes. Foto: Jens Dresling

Herefter kan dronning Margrethe gøre to ting: Hun kan pege direkte på en partileder, der får til opgave at danne en ny regering med sig selv som statsminister, eller hun kan udpege den person med flest mandater bag sig som forhandlingsleder – også kaldet kongelig undersøger. Den kongelige undersøger skal så forsøge at finde et flertal, der kan bakke op om en ny regering.

Lykkes det, giver majestæten grønt lys til, at der dannes regering. Lykkes det ikke, bliver partierne indkaldt til endnu en dronningerunde, og hele showet starter forfra.

Exitpoll



På valgdagen har visse medier og analyseinstitutter tradition for at foretage exitpolls. Det er en slags foreløbig vurdering af valgresultatet baseret på svar fra vælgere, der netop har forladt stemmeboksen.

Valgforskerne er uenige om, om exitpolls udgør et demokratisk problem. Nogle frygter, at det kan få ubeslutsomme vælgere til at stemme strategisk i stedet for efter deres politiske holdning, når medierne offentliggør ’resultater’, før valgstederne lukker. Andre mener ikke, at exitpolls adskiller sig fra så meget andet journalistik, der også kan påvirke vælgerne.





Folketinget

Folketinget er sammen med den siddende konge eller dronning Danmarks lovgivende magt. Monarkens rolle er begrænset til at underskrive de love, som Folketinget vedtager. De 179 medlemmer af Folketinget kaldes mf’ere og er valgt til at træffe beslutninger på borgernes vegne. Derfor kalder man det danske demokrati for repræsentativt demokrati.

Foto: Jacob Maarbjerg Danmarks Riges Grundlov er fra 1849 og ændret fem gange. Senest i 1953.

Danmarks Riges Grundlov er fra 1849 og ændret fem gange. Senest i 1953. Foto: Jacob Maarbjerg

Grundloven

Grundloven fastlægger de overordnede spilleregler i Danmark – også når det kommer til valg. I den står blandt andet, at der skal afholdes valg til Folketinget mindst hvert fjerde år, og at det skal være almindelige, direkte og hemmelige valg. Det betyder, at alle, der opfylder stemmeretskriterierne, kan stemme, at vælgeren selv stemmer direkte på en person eller et parti – og ikke igennem en anden person – og endelig, at andre ikke må kigge én over skulderen, når man sætter sit kryds.





Halvfems

’Man skal kunne tælle til 90’. Sådan lyder en kendt remse i Folketinget, der dækker over, at man skal have opbakning fra mindst 90 af Folketingets 179 medlemmer for at kunne få sin politik igennem.





Ideologi

I Danmark omtaler man ofte Mette Frederiksens og Lars Løkkes parti og støttepartier som rød og blå blok eller som venstre- og højrefløjen. Den skelnen udspringer til en vis grad af partiernes ideologiske holdninger.

En politisk ideologi er en samling meninger og holdninger om, hvordan samfundet bør se ud. Der findes tre klassiske ideologier og et væld af mindre ideologier. Liberalismen sætter menneskets frihed højt og ønsker ikke at give staten for meget magt. Liberal Alliance og Venstre er de partier, der slår sig op på denne ideologi. Socialismen er mere positiv over for politisk kontrol og kollektivt ejerskab. Socialdemokratiet har blandt andet rod i denne idé om retfærdig fordeling af samfundets goder. Endelig kan konservatismens ideer om en stærk stat og et samfund med klare fælles værdier genfindes i Det Konservative Folkepartis ønsker for Danmark.

I Danmark placerer liberale og (national)konservative partier sig ofte på samme fløj, mens socialistiske og socialliberale partier grupperes på den anden fløj. Men ikke alle partier kan kædes sammen med én ideologi: Det gælder for eksempel Alternativet, der i højere grad er baseret på en række debatdogmer og værdier.

Foto: Jens Dresling Dansk politik har traditionelt været delt i en blå og rød blok, men nye politiske alliancer er på vej på tværs af partiernes ideologier.

Dansk politik har traditionelt været delt i en blå og rød blok, men nye politiske alliancer er på vej på tværs af partiernes ideologier. Foto: Jens Dresling





Jordskredsvalg

I 1973 skiftede det politiske landskab fuldstændig udseende. Antallet af partier i Folketinget steg fra 5 til 10, 44 procent af alle vælgere skiftede parti, og en tredjedel af Folketingets medlemmer blev udskiftet.

Skiftet blev kaldt jordskredsvalget og var i høj grad drevet af, at nye partier som Fremskridtspartiet (forløberen til Dansk Folkeparti) og Centrum-Demokraterne overtog vælgere fra de gamle partier som Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

I 2015 talte man igen om et jordskredsvalg, da de fire gamle partier endnu en gang fik en lussing af vælgerne, som i stedet i stor stil kastede deres kærlighed på Dansk Folkeparti og på det nye parti Alternativet.

Kreds

Du kan ikke stemme på hvilken som helst kandidat. Din adresse afgør, hvilke kandidater du kan sætte kryds ved. Danmark er inddelt i 92 opstillingskredse, der er samlet i 10 storkredse. Du kan stemme på de kandidater, der stiller op i den storkreds, hvor du bor, og hvis kandidaten tilmed er opstillet i netop din opstillingskreds, vil hans eller hendes navn være markeret med fed skrift på stemmesedlen.

175 mandater vælges i Danmark. De sidste 4 pladser i Folketinget er de nordatlantiske mandater: 2 vælges på Færøerne og 2 i Grønland.

Mandaterne fordeles på en særlig måde, der skal sikre, at alle dele af landet er repræsenteret i Folketinget, og at partierne får mandater, i forhold til hvor mange stemmer de har fået i hele landet. Den metode kaldes forholdstalsmetoden.

Hvis du stemmer personligt, er du med til at afgøre, hvilke kandidater der kommer i Folketinget

Listestemme

Du kan stemme på to måder. Hvis du sætter dit kryds ved et parti, kaldes din stemme for en listestemme. Du kan også stemme på en politiker, du synes særligt om, og som stiller op i din storkreds. Så er det en personlig stemme.

Hvis du stemmer personligt, er du med til at afgøre, hvilke kandidater der kommer i Folketinget. Giver du en listestemme, lader du det i højere grad være op til partiet at bestemme, hvem der skal repræsentere det.





Mistillidsvotum

Som udgangspunkt er det statsministeren, der ’trykker på knappen’ og bestemmer, hvornår der skal udskrives folketingsvalg. Der er dog endnu et scenario, der kan udløse et valg: Hvis et flertal i Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren med et såkaldt mistillidsvotum. Et flertal kan også udtrykke mistillid til en anden siddende minister, uden at det får valgmæssige konsekvenser.





Negativ parlamentarisme

Når et flertal imod statsministeren kan udløse et nyvalg, hænger det sammen med, at vi i Danmark har negativ parlamentarisme. Det vil sige, at en regering ikke behøver at have flertal med sig, så længe den ikke har et flertal imod sig. I andre lande, f.eks. Tyskland og Italien, har man omvendt positiv parlamentarisme, og derfor skal regeringerne kunne samle støtte fra et flertal.





Opposition

Oppositionen er de partier, der ikke sidder i regering eller støtter regeringen. De seneste knap fire år har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet siddet i opposition.





Partibogstav

Når du skal sætte dit kryds på stemmesedlen, vil du se, at partier er listet efter partibogstaver. Partibogstavet eller listebogstavet er ikke nødvendigvis det samme som partiets forkortelse. Partibogstaverne for de opstillingsberettigede danske partier er: A for Socialdemokratiet, B for Radikale Venstre, C for Det Konservative Folkeparti, D for Nye Borgerlige, E for Klaus Riskær Pedersen, F for SF, Socialistisk Folkeparti, I for Liberal Alliance, K for Kristendemokraterne, O for Dansk Folkeparti, P for Stram Kurs, V for Venstre, Ø for Enhedslisten og Å for Alternativet.