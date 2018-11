En 39-årig mand er blevet frikendt for otte voldtægter.

Det er tsket ved Østre Landsret, oplyser mandens forsvarer, Morten Wosylus Kamp.

Den 39-årige blev ellers tidligere på året idømt syv års fængsel ved Retten i Næstved.

Retten kendte ham dengang skyldig i otte voldtægter og omfattende vold mod sin daværende kæreste.

»Landsretten har frifundet min klient for alle voldtægterne og alene dømt for seks tilfælde af vold og et tilfælde af vidnetrusler«, skriver Morten Wosylus Kamp i en mail.

