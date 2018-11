Mens millioner blev svindlet væk i Socialstyrelsen, fik ansat fyreseddel – for at have stjålet klippekort til DSB

»Hvis en enkelt person manuelt kan rette i en fil, når alle kontroller er udført, uden at der er en ledning til et andet system, hvor rettelsen bliver registreret, kan det nemt gå galt«.

Usynlige millioner

Men hvordan kan det være, at de 111 millioner, som der tilsyneladende er svindlet for, ikke har manglet i statskassen?

Per Nikolaj Bukh forklarer, at satspuljen er speciel. Det er ikke mulig løbende hele tiden at afstemme, om kassen passer.

Professoren bruger et tænkt eksempel:

Hvis politikerne et år har delt 50 millioner ud til hjemløse mænd, flyttes pengene fra Finansministeriet til Socialstyrelsen, og her er der tjek på beløbet. En faglig medarbejder laver et opslag om pengene, der kommer ansøgninger, og de 50 millioner bliver bevilget, og en kontorchef i Socialstyrelsen og en anden ansat sikrer, at pengene stemmer også her. Alle kan stadig følge med.

Men så kommer sagen over til tilskudsadministrationen. Hvor Britta Nielsen sad.

»Her sørger man ganske vist for at pengene overføres til dem, der skal have dem. Men nogle af dem bruges ikke op i løbet af de fire år, tilskuddet gælder. Og i et håndbåret system som dette er man afhængig af , at man får de rigtige meddelelser om uforbrugte midler. Det åbner for misbrug, fordi pengene ikke hele tiden er synlige for alle. I den ideelle verden kunne man i Finansministeriet se, hver gang et beløb trækkes i satspuljen eller kommer tilbage. Men sådan er det ikke«, påpeger Per Nikolaj Bukh.

Minister: Ja, det er mit ansvar

Inden dagens samråd skriver børne- og socialminister Mai Mercado i en mail til Politiken, at »det er helt åbenlyst, at systemet ikke har fungeret, når det over så mange år er lykkedes en medarbejderat overføre penge til private konti«.

»Efter min opfattelse burde det være muligt at indrette et system og lave forretningsgange, der gør det nærmest umuligt at svindle for så mange penge, over så mange år«.

Det altid ministeriets ansvar at sørge for ordentlige kontroller Mai Mercado (K), børne- og socialminister

Mai Mercado anerkender, at »uanset hvad Rigsrevisionen har bemærket gennem tiden, og hvad der er gjort, så er det altid ministeriets ansvar at sørge for ordentlige kontroller«.

»Uden at foregribe de igangværende undersøgelser, så kan jeg godt være i tvivl om, der er blevet holdt godt nok øje med, om retningslinjerne på tilskudsområdet er fulgt. Det giver de eksterne undersøgelser forhåbentlig et svar på«, skriver Mai Mercado.