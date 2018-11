Anklager: Tidligere PET-chef bør straffes med ni måneder bag tremmer Jakob Scharf bør straffes for at afsløre hemmeligheder i en bog, mener anklageren.

Jakob Scharf, der tidligere var chef i PET, bør idømmes fængsel mellem seks til ni måneder.

Sådan lyder oplægget fra vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen tirsdag i Københavns Byret.

Den 52-årige jurist har 28 steder i bogen 'Syv år for PET' brudt tavshedspligten, lyder påstanden.

»Der er masser af skærpende omstændigheder«, siger vicestatsadvokaten i sin procedure, hvor han taler til en dommer og to domsmænd.

»Alle 28 forhold giver et meget klart indblik i PET's maskinrum, som offentligheden ikke burde have fået kendskab til, med mindre PET selv gør det«, siger anklageren.

Han lægger vægt på, at Scharf indtog den mest betroede stilling i PET, og at hans udtalelser til journalist Morten Skjoldagers bog er faldet relativ kort tid, efter at han forlod posten. Scharf var chef fra 2007 til 2013.

Anklagemyndigheden påstår, at de mange citater i bogen har skadet PET. Oveni har Jakob Scharf krænket mindst seks personers privatliv ved at udtale sig om for eksempel, at de var mistænkt, eller at de samarbejdede med PET.

Anklageren vil have næsten 400.000 kroner konfiskeret

Der findes ingen lignende sager. Den, der ligner mest, drejer sig om Frank Grevil, der var ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste. Han blev idømt fængsel i fire måneder.

Bruddet på tavshedspligten er sket under særligt skærpende omstændigheder, også fordi der var en kommerciel intention med udtalelserne, lyder påstanden. Den 52-årige jurist har modtaget 397.625 kroner fra forlaget People's Press, og de penge bør konfiskeres, lyder det.

»Kontrakten med forlaget inciterer til at skrue op for underholdningsværdien«, siger vicestatsadvokaten. Hermed hentyder han til, at honoraret gøres afhængigt af salget.

Tirsdag er det 15. retsmøde i sagen. Advokat Lars Kjeldsen vil tirsdag og onsdag argumentere for, hvorfor hans klient skal frifindes.

