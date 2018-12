PFA vil teste, om mobilen stresser medarbejdere 40 spørgsmål fra Danmarks største pensionsselskab skal afklare om en medarbejder bruger sin mobiltelefon på en måde, der forstyrrer og giver stress.

Pensionsselskabet PFA tilbyder de virksomheder, der bruger PFA, et digitalt vanetjek. 40 spørgsmål om brug af mobiltelefon og skærme til firmaets medarbejder, skal afklare, om de elektroniske apparater stresser og stjæler tid og opmærksomhed. Det er lægen bag testen sikker på sker ofte – for sådan er den designet.

»Vi har fået en afhængighedsskabende ting i lommen, som giver os det vigtigste af alt. Nemlig let adgang til social anerkendelse på dåse. I starten er brugen af den et bevidst valg, men snart bliver det til en vane. Og den ubevidste forbruger er den bedste kunde, man kan få. For han stiller ingen spørgsmål«, siger læge og it-iværksætter Imran Rashid, der har lavet en lille version af testen her:





Han ser mobiltelefonen som dette århundredes svar på cigaretpakken. Et cool, vanedannende og følelsesstimulerende rusmiddel, der giver status og social kontakt, fjerner kedsomhed – og nemt kan ligge i lommen. Og hvor de skadelige virkninger først viser sig flere år efter.



»Bevidstgørelse er kodeordet«, siger Imran Rashid, der sidste år skrev ’Sluk - kunsten at overleve i den digital verden’ og som sammen med en medforfatter i denne måned udgiver ’Digital forurening’ på engelsk.



FAKTA Stress i Danmark 1,2 mio. danskere er stressede ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

41% af unge kvinder og 25% af unge mænd mellem 16 og 24 år er stressede ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

55 mia. kr. koster det årligt for blandt andet stressrelateret sygefravær, udgifter til sundhedsvæsenet og tabt produktivitet ifølge skøn fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vis mere

»Det er en teknologi, der giver følelser. Derfor skaber smartphonen vaner på en helt anden måde end en lommeregneren, der bare er et værktøj. Men hvis du går på mobilen for at finde et værktøj og tror, du er gået i Silvan, så ender du i stedet med at gå en tur i Tivoli, hvor der er alle mulige sjove tilbud, i stedet for at du løser den opgave, du startede med. Det betyder, vi har svært ved at koncentrere os. Pligter og langsigtede mål gider vi ikke, og vi kan over tid ikke længere håndtere kedsomhed«.





Kampen mod tidsrøveren

Vi vil prøve at få medarbejderne og virksomhederne til at reflektere over deres digitale vaner, og hvornår de spænder ben for fokus, nærvær, fordybelse og restitution Rikke Bay Haaber, PFA

For PFA er målet at give medarbejderne i de firmaer, de forsikrer, muligheden for at skrue ned for de digitale forstyrrelser, der stjæler vores tid og mentale sundhed. Som koster kassen, 55 milliarder kroner årligt for stressrelateret sygefravær, udgifter til sundhedsvæsenet og tabt produktivitet ifølge skøn fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Anmeldte stress-skader via helbredssikringen i PFA steget med 43 pct. fra 2014 til 2017. Og sidste år var psykiske sygdomme (herunder stress) årsag til hver tredje af de meget dyre sager om tabt erhvervsevne. Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed, siger:

»Folk taler om mangel på tid til restitution, nærvær og fordybelse. Hvis vi kigger på, hvad der har ændret sig de sidste 30 år, så er det jo blandt andet mobil, ipads og computere, som jo netop tager vores tid og vores fokus. Selv når folk sidder på en cafe med deres partner eller er sammen med deres børn, sidder de bøjet over mobilen«.



Rikke Bay Haaber ved godt, at stress har mange årsager og også ofte hænger sammen med ledelse, en vinkel PFA har arbejdet på i årevis.



»Men mange af os føler os stadig pressede. Så nu vil vi undersøge, om vi kan starte nedefra i pyramiden med et fokus på brugen af vores digitale værktøjer. Vi vil prøve at få medarbejderne og virksomhederne til at reflektere over deres digitale vaner, og hvornår de spænder ben for fokus, nærvær, fordybelse og restitution«, siger Rikke Bay Haaber.

Det nye digitalvanetjek består af 40 spørgsmål, hvor medarbejderen scorer grøn, gul eller rød, der betyder okay, vær opmærksom og problematisk. Og så er der ellers booklet og online-tips. Det samlede resultat bliver i anonymiseret form givet videre til ledelsen, som så kan reagere på generelle problemer.

»Vi vil ikke blande os. Det er et tilbud til firmaer forsikret af PFA, som vil lære deres medarbejdere at bruge de digitale værktøjer med omtanke. Og hvis en medarbejder har lyst til at ændre deres vaner, så får de et lille program til det«, siger Rikke Bay Haaber.



Digitalt truckcertifikat

I lægen Imran Rashids perspektiv er det helt indlysende arbejdspladsens ansvar.